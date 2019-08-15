Сообщалось также о переговорах ВТБ о покупке доли в зерновом терминале в Тамани. "Мирогрупп" - один из крупнейших в России зерновых трейдеров. В начале 2019 года совладелец "Мирогрупп Ресурсы" Андрей Долуда выкупил долю группы "Дело" в этом зерновом трейдере и стал его единственным владельцем.

Политика Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

Происшествия Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский «В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Курильских островах.

Происшествия Полиция задержала стрелка из Котельников Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках.

Общество Шесть сел отрезаны паводком из-за подъема уровня воды в Приморье В Краснодарском районе Приморья ограничено транспортное сообщение с шестью селами из-за повышения уровня воды после сильных дождей.

Политика МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.

Происшествия Пропавший в омской тайге мальчик найден живым Трехлетний мальчик, пропавший в омской тайге, найден живым спустя два дня.

Футбол «Спартак» сыграет с «Брагой» в плей-офф квалификации Лиги Европы Встреча прошла на стадионе AXA - Мунисипал-ди-Брага в Португалии и завершилась со счетом 3:1. В составе Браги голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67, пен).

Общество Сбербанк позволит расплачиваться без наличных, карт и гаджетов Банк подробно описал в обновленных с 20 июня условиях расчетов с торговыми точками (размещены на сайте банка), как покупатель может платить там, где установлены биометрические терминалы, без карты.

Кино «История игрушек 4» стала пятым миллиардером Walt Disney в 2019 году Превосходство Walt Disney в мировом прокате над другими голливудскими мейджорами в 2019 году оказалось столь внушительным, что, даже если бы компания заработала в два раза меньше, она все равно оказалась бы впереди ближайшего конкурента - Warner Bros.Будет ли студия Pixar снимать пятую часть "Истории игрушек", пока неизвестно.

Экономика Богатейшие люди мира за день потеряли 18 млрд долларов Девять самых богатых бизнесменов мира в общей сложности потеряли в среду около 18 млрд долларов, сообщает Forbes, основываясь на рейтинге, который обновляертся в режиме реального времени.

Футбол «Ливерпуль» стал обладателем Суперкубка УЕФА «Совершенно секретно»: Футбольный клуб «Ливерпуль» в четвертый раз стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Общество Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.

Технологии Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.

ЖКХ Одну из улиц Хабаровска перекрыли из-за подтопления В результате сильных дождей уровень Амура у Хабаровска к 19-23 августа может превысить отметку опасного явления (600 сантиметров) и подняться до 630-680 сантиметров.

Здоровье Морозов создаст медицинскую инспекцию для контроля за медучреждениями Своеобразная медицинская инспекция, как сообщил губернатор, будет создана для усиления контроля за работой учреждений здравоохранения.

Политика Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1 Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.

Шоу-бизнес Меган Маркл позировала с Кейт Миддлтон на обложке журнала Меган и Гарри поженились в мае прошлого года. Недавно супруги поделились подробностями торжества, о которых никто не знал раньше.

Космос SpaceX поможет создать базу на Марсе Поскольку NASA работает над своей долгосрочной целью создания человеческого поселения на Марсе, SpaceX разрабатывает свои планы, чтобы помочь NASA сделать эту мечту реальностью.

Общество «Мисс Екатеринбург 2019» стала Виктория Вершинина Сегодня в Екатеринбурге прошёл уже в 22-й раз конкурс "Мисс Екатеринбург". Это звание получила 22-летняя красавица Виктория Вершинина.