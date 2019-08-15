Экономика
ВТБ приобрел 70% акций зернового трейдера «Мирогрупп»ТАСС 07:24
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций зернового трейдера "Мирогрупп", говорится в сообщении госбанка. Отмечается, что банк приобрел 70% в капитале компании "Мирогрупп Ресурсы", которая является одним из лидеров зернового бизнеса России.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:01, Ашберн
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Посадивший А321 в поле Юсупов стал командиром самолета всего год назад
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Обновлено в 11:00
Экономика
Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд
Десять богатейших бизнесменов мира потеряли за 14 августа почти $18 млрд.
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Происшествия
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Скотленд-Ярд обнаружил четвертого пострадавшего в результате инцидента в Солсбери – им оказался полицейский, прибывший на место происшествия после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
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Защитник «Ливерпуля» договорился о контракте с «Ромой»
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Рому».
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Со своим нынешним супругом и отцом ребенка — 38-летним бизнесменом Артемом Илясовым — актриса впервые появилась на публике на фестивале «Кинотавр».
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В Минздраве назвали самые распространенные болезни школьников
Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при Минздраве России провели исследование как меняется здоровье детей в течение 11 лет обучения в школе.
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В «Яндексе» объяснили появление возмутившей Госдуму новости
В «Яндексе» напомнили, что редакции у новостного агрегатора компании нет: все новости собираются автоматически из лицензированных СМИ.
Обновлено в 14:12
Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России
В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено в 09:05
Экономика
Чистая квартальная прибыль Alibaba Group выросла в 2,5 раза
Чистая прибыль Alibaba Group за первый квартал 2019-2020 финансового года выросла в 2,5 раза, сообщает «Прайм».
Обновлено в 13:25