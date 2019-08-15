Экономика

ВТБ приобрел 70% акций зернового трейдера «Мирогрупп»ТАСС 07:24

ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций зернового трейдера "Мирогрупп", говорится в сообщении госбанка. Отмечается, что банк приобрел 70% в капитале компании "Мирогрупп Ресурсы", которая является одним из лидеров зернового бизнеса России.
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Владелец крупного зернового трейдера продал 70% компании банку ВТБ

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:01, Ашберн
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