Экономика
ВТБ приобрел 70% акций зернового трейдера «Мирогрупп»ТАСС 07:24
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций зернового трейдера "Мирогрупп", говорится в сообщении госбанка. Отмечается, что банк приобрел 70% в капитале компании "Мирогрупп Ресурсы", которая является одним из лидеров зернового бизнеса России.
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Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома
Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье
Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 11:02
Футбол
«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»
Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
Обновлено в 09:18
Футбол
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч Лиги Европы с «Туном»
«Спартак» объявил стартовый состав на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с швейцарским «Туном».
Обновлено в 11:47
Наука
Древние свиньи пережили полный геномный оборот после прибытия в Европу
Исследователи секвенировали ДНК-подписи более чем 2000 древних свиней, включая геномы 63 археологических свиней, собранных на Ближнем Востоке и в Европе за последние 10 000 лет.
Обновлено 12 августа в 16:15
Происшествия
Глава Росавиации назвал примерные сроки расшифровки самописцев А321
Глава Росавиации Александр Нерадько назвал в эфире телеканала «Россия 24» примерные сроки расшифровки самописцев самолёта Airbus А321, экстренно севшего в поле в Московской области.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина пояснила, что этот вопрос обсуждался в конце июня на круглом столе в контексте национального проекта "Экология", речь шла о проблеме чистого воздуха.
Обновлено вчера в 07:50
Авто
Chevrolet выпустит новый электрический Chevrolet Menlo в Китае
Концерн General Motors в скором времени начнет продажи полностью электрического кроссовера Chevrolet Menlo EV.
Обновлено в 11:19
Футбол
За звание лучшего игрока года поспорят ван Дейк, Месси и Роналду
Месси в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и обладателем "Золотой бутсы". В десятый раз выиграл чемпионат Испании.
Обновлено в 09:54
Космос
Дочери Гагарина подарили Королеву красный телефон
Появилось мультимедиа: посетители увидят фильм-реконструкцию о полёте Юрия Алексеевича Гагарина.
Обновлено вчера в 04:47
Происшествия
Командир А321 решил посадить самолет без шасси вопреки инструкциям Airbus
Рекомендация выпустить шасси при посадке на сушу действительно есть в чек-листе из презентации Airbus, описывающей последовательность действий пилотов при экстренной посадке на воду и на сушу.
Обновлено в 07:56
Общество
Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:53
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Экономика
Владелец befree и Love Republic купил сеть магазинов Sela
Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, объявила о покупке магазинов Sela.
Обновлено в 09:20
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку из-за Алексея Меняйло
Голодовку Соболь объявила 13 июля после того, как ей отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы.
Обновлено вчера в 17:37
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты 17 августа
Заявки на проведение массовых пикетов 17 августа в столице подали глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, а также мундеп Хамовников, спецкор «Новой газеты» Илья Азар.
Обновлено в 10:37
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено в 10:30
Кино
Умер Валентин Воронин, народный артист России
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть").
Обновлено в 08:47
Политика
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Бывшая жена Башарова родила сына
Екатерина Архарова родила сына. О счастливом событии сообщил нынешний супруг бывшей жены Марата Башарова.
Обновлено в 10:50