Экономика
ВТБ приобрел 50% +1 акция группы компаний РТКТАСС 15:49
ВТБ и акционеры группы компаний "Рустранском" (РТК) закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция многопрофильного железнодорожного холдинга ГК РТК, сообщила пресс-служба банка.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:56, Вашингтон
Космос
В снегах Антарктиды обнаружили космическую пыль
Обновлено в 12:01
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Политика
МИД России заявил о стремлении Японии политизировать Олимпиаду-2020
Япония стремится политизировать летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, что вызывает глубокое сожаление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 13:59
Общество
Ричард Гир привез продукты на судно с мигрантами
Обновлено в 08:31
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 15:32
Политика
Член ОП РФ прокомментировал заявление на сайте посольства США
Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев прокомментировал опубликованное посольством США в Москве заявление, посвященное несогласованной акции в Москве, сообщает REGNUM.
Обновлено в 14:47
Авто
Mazda CX-5 вошел в топ-25 российских бестселлеров
Mazda CX-5 в июле вошел в топ-25 российских бестселлеров и остается самым продаваемым автомобилей компании.
Обновлено в 10:34
Космос
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Трамп назвал Голливуд либеральным и расистским
Президент США Дональд Трамп назвал современный Голливуд либеральным и расистским.
Обновлено в 15:37
Политика
Депутат Рады назвал воюющей стороной Россию из-за Крыма
Избранный депутат Верховной роды от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин сказал, что Россия выступает "воюющей стороной" по вопросу Крыма.
Обновлено в 01:25
Культура
Lego выпустит конструктор к 25-летию сериала «Друзья»
Lego 1 сентября выложит на прилавки магазинов новый набор, созданный к 25-летию со дня выхода культового комедийного сериала «Друзья».
Обновлено в 04:44
Происшествия
Устроивший стрельбу в Техасе назвал своей целью мексиканцев
Отмечается, что стрелок сдался после того, как его автомашину остановила полиция, не отрицал своей вины и согласился дать показания, заявив, что целью нападения были мексиканцы.
Обновлено в 16:35
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Экономика
«ФЭС-Агро» в I полугодии увеличила выручку на 39%, до 5,3 млрд рублей
"ФЭС-Агро", крупный дистрибутор семян, средств защиты растений и микроудобрений, в первом полугодии этого года получил выручку в размере 5,3 млрд рублей, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,8 млрд рублей), сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 04:23
Наука
Археологи Греции нашли останки колоссального доисторического корабля
Раскрыты итоги первого сезона исследований после обнаружения у побережья Греции древних затонувших кораблей.
Обновлено 07 августа в 10:54
Транспорт
Строители прокомментировали появление поездов на Крымском мосту
Строители, комментируя появление в сети кадров с поездами на Крымском мосту, заявили, что технологические поезда ходят по сооружению с прошлого года, пишет РИА Новости.
Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Общество
«Победа» изменила нормы провоза ручной клади
С 9 августа авиакомпания «Победа» поменяла правила провоза багажа в ручной клади.
Обновлено в 07:43
Футбол
Максимиллиан Филипп перешел из «Боруссии» в «Динамо»
Обновлено в 06:23
Технологии
«Яндекс.Еда» предложила партнерам приобретать экологическую упаковку
Фото: Global Look Press Сервис «Яндекс.Еда» начал предлагать ресторанам-партнерам упаковку из экологичных и разлагаемых материалов – картона, сахарного тростника и т.д, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Общество
В Британии живет щенок с шестью лапами
В графстве Эссек в Великобритании 33-летняя женщина купила у заводчиков необычного пса. У собачки шесть лап, пишет Daily Mail.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Генпрокуратура проверит «Кресты» после сообщений о пытках
Генпрокуратура России проверит СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известное как "Кресты-2", после сообщений о пытках, говорится в пятницу в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В Дагестане избили водителя скорой помощи
В Махачкале водитель "Газели" 9 августа напал на врачей скорой помощи, ехавших по вызову к ребенку, сообщила агентству "Интерфакс" представитель минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 15:40
Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон получил травму в первом матче АПЛ
Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер травмировался в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити».
Обновлено в 15:50