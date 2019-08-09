Экономика

ВТБ приобрел 50% +1 акция группы компаний РТКТАСС 15:49

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ВТБ и акционеры группы компаний "Рустранском" (РТК) закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция многопрофильного железнодорожного холдинга ГК РТК, сообщила пресс-служба банка.
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ВТБ закрыл сделку по покупке более 50 процентов акций холдинга РТК

Москва 2416:31

ВТБ закрыл сделку по приобретению контрольного пакета в «РТК»

Банки.ру15:59

ВТБ закрыл сделку по покупке 50% +1 акция железнодорожного холдинга РТК

ПРАЙМ16:20

ВТБ приобрел 50% +1 акция группы компаний РТК

ТАСС15:49
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