ВТБ оставит за собой право обращения в международный суд для взыскания с президента Украины Петра Порошенко расходов на покупку банка «Мрия», говорится в заявлении банка. ВТБ приобрел банк в 2006 году, на его базе была построена «дочка» ВТБ (Украина).

ВТБ пригрозил Порошенко иском о взыскании средств на покупку «дочки»

Армия и оружие Армия и оружие СБУ признала, что ее сотрудники были на борту задержанных кораблей ВМС Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что на борту задержанных в Черном море судов ВМС находились сотрудники спецслужбы.

Политика Политика Трамп высказался об инциденте в Керченском проливе Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.

Политика Политика Медведев утвердил стратегию развития санаторно-курортного комплекса Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее стратегию, которая направлена на повышение доступности санаторно-курортного лечения и на развитие лечебно-оздоровительных комплексов.

Политика Политика Мексика направила США ноту из-за применения оружия на границе Мексиканские власти призвали Вашингтон провести расследование в связи с использованием американской стороной нелетального оружия против мигрантов на границе.

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Политика Политика В избирком Ингушетии подали заявку на референдум по спору с Чечней Соглашение о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней было подписано главами республик Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым в конце сентября.

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Политика Политика Путин и Меркель обсудили по телефону инцидент в Черном море Владимир Путин провел по инициативе германской стороны телефонный разговор с канцлером Ангелой Меркель, обсудив инцидент в Черном море, сообщила пресс-служба президента России.

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Политика Политика Трамп рассказал, что в молодости его сравнивали с Элвисом Пресли

Армия и оружие Армия и оружие Отряд кораблей ТОФ прибыл с визитом в Сингапур Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в соответствие с планом дальнего похода совершил деловой заход в военно-морскую базу (ВМБ) Чанги (Сингапур).

Политика Политика Мюллер обвинил экс-главу штаба Трампа в нарушении сделки со следствием Команда специального прокурора Роберта Мюллера подала в суд документ, в котором говорится, что бывший начальник предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в заговоре против США, неоднократно врал следователям.

Политика Политика Участников саммита G20 в Аргентине накормят местными блюдами Меню для лидеров стран "Большой двадцатки" на саммите в Буэнос-Айресе будет состоять из блюд аргентинской кухни, сообщает газета Nacion.