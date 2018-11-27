ВТБ может подать иск в международный суд против президента Украины Петра Порошенко за ситуацию, в которую в республике попала «дочка» российской банковской группы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ВТБ.

Политика Политика Песков: Путин вскоре выскажется по инциденту в Керченском проливе Президент России Владимир Путин вскоре огласит свою позицию по инциденту в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Армия и оружие Армия и оружие СБУ подтвердила присутствие своих сотрудников на задержанных кораблях Глава СБУ Василий Грицак подтвердил, что на борту кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе, находились сотрудники ведомства.

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