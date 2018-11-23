Банк ВТБ повысил ставки по вкладам по всей базовой линейке для действующих клиентов, рост составил от 0,2 до 0,8 процентного пункта. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Финансы Финансы Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 74,94 рубля Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 13,37 копейки, до 74,9385 рубля, курс доллара увеличился на 5,97 копейки, до 65,6664 рубля, следует из данных Банка России.

Финансы Финансы В 2019 году Украина отдаст кредиторам более $15 млрд В 2019 году Украина потратит на возврат долгов более $15 млрд, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова во время брифинга, сообщило 23 ноября информационное агентство УНН.

Финансы Финансы Вклад «Мечты» стал рекордным по популярности в ноябре По итогам первой недели после запуска каждый второй вклад, открытый в ноябре в Московском кредитном банке, стал вкладом «Мечты».

Финансы Финансы Правительство РФ дополнило список банков-агентов по продаже ОФЗ Согласно документу, кроме ВТБ и Сбербанка, которые ранее занимались продажей облигаций федерального займа населению, Минфину поручено заключить государственный контракт по размещению и выкупу ОФЗ также с Промсвязьбанком и Почта Банком.

Финансы Финансы Госдума поддержала идею убрать с улиц электротабло с курсами валют Комитет Государственной Думы РФ поддержал инициативу убрать с городских улиц электронные табло с курсами валют.

Финансы Финансы Прогноз стоимости барреля Brent на I квартал 2019 года понижен до $71 Прогноз инфляции в США на 2019 год был пересмотрен на 0.5 пп вверх, до 2.4% г/г.

Финансы Финансы Рубль довольно уверенно настроился на рост Стоит отметить, что рубль довольно уверенно настроился на рост, игнорировав снижение цен на нефть.

Финансы Финансы В 2018 году активы страховых компаний Казахстана выросли на 7% По состоянию на 1 ноября 2018 года активы страховых организаций Казахстана составили 990,4 млрд тенге ($2,7 млрд), что на 7% больше, чем 1 января 2018 года, сообщили 23 ноября в пресс-службе Национального банка республики.

Финансы Финансы Белорусский банк решил присоединиться к российскому аналогу SWIFT 22 ноября 2018 года стало известно о решении ОАО «Белгазпромбанк» присоединиться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ, которая является российским аналогом SWIFT.

Финансы Финансы Алексей Кудрин увидел риски при переходе на взаиморасчеты в рублях По мнению эксперта и председатель Счетной палаты Алексея Кудрина, перевод торговых операций на российские рубли и другие национальные валюты в рамках Евразийского экономического союза несут в себе определенные риски.

Финансы Финансы Международные резервы России за неделю уменьшились на $2,2 млрд Уменьшение объема резервов произошло в результате отрицательной переоценки.

Финансы Финансы Кредиторы наступают на «Сибмост» Все исковые заявления против должника суд может рассмотреть одновременно Кредиторы «Сибмоста» попросили объединить в одно производство около 90 заявлений о признании мостостроительной компании банкротом и рассмотреть их совместно.

Финансы Финансы Киев построит скоростной транспортный коридор за счет Всемирного банка Всемирный банк выделит Киеву порядка $1 млн на разработку проекта строительства коридора для высокоскоростного транспортного сообщения центра украинской столицы с жилым массивом «Вигуровщина-Троещина», заявила глава Всемирного банка по Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен, сообщает 22 ноября УНИАН.

Финансы Финансы Выдача кредитов населению Курской области выросла на треть За девять месяцев 2018 года жителям Курской области было выдано 50 млрд руб. кредитов — на 35,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года.