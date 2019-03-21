Экономика

ВТБ потребовал от экс-владельцев «Трансаэро» 249 млрд рублейForbes вчера в 11:43

Среди основных кредиторов компании были «ВЭБ-Лизинг» (42 млрд рублей), Газпромбанк (13,6 млрд рублей), ВТБ (около 9,4 млрд рублей) и дочерние структуры банка (19,3 млрд рублей). Как писал Forbes в ноябре 2015 года, Плешаковы и Анодина уехали из России.
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с чего всё началось
Банк ВТБ подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга иск
 на 249,2 миллиарда рублей к бывшим акционерам авиакомпании «Трансаэро» — Александру Плешакову, его жене Ольге Плешаковой и матери Татьяне Адониной.
Дождьвчера в 11:24

Подробнее о событии

Адвокат экс-владельцев «Трансаэро» ответил на иск от ВТБ на 250 млрд руб

РБКвчера в 20:29

ВТБ требует в суде от бывших владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей

78.ruвчера в 15:45

ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей

Ведомостивчера в 11:25

ВТБ хочет отсудить у бывших владельцев «Трансаэро» почти 250 млрд рублей

Piter.tvвчера в 12:07

ВТБ требует в петербургском суде от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей. Они выводили деньги и скрывали признаки банкротства, считают в банке

Фонтанка.Рувчера в 11:52

Как обанкротилась «Трансаэро»

Коммерсантъвчера в 18:25

ВТБ потребовал взыскать с бенефициаров «Трансаэро» 249,2 миллиарда рублей

РИА Новостивчера в 10:15
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в Утрехте признал свою вину

Уроженец Турции, подозреваемый по делу о стрельбе в нидерландском Утрехте, признал свою вину и сознался, что действовал в одиночку.
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Происшествия

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Культура

Сергей Шнуров выступил в Госдуме с провокационным заявлением

В четверг, 22 марта, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выступил на парламентских слушаниях в Госдуме РФ с провокационным заявлением.
Обновлено в 08:17
Политика

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

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Армия и оружие

Спецназ ЮВО подняли в Ростовской области по тревоге для учений

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Армия и оружие

Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ

Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.
Обновлено в 06:46
Политика

Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Спорт

Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Экономика

Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения.
Обновлено в 09:20
Культура

Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства

Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.
Обновлено в 06:00
Политика

Участницу Comedy Woman Варнаву сочли угрозой безопасности Украины

34-летняя российская актриса, комик и телеведущая Екатерина Варнава была признана лицом, составляющим угрозу для национальной безопасности Украины.
Обновлено в 07:59
Авто

В РФ введут платную экспертизу для ретромашин

В случае, если сумма штрафных баллов не превысит 100, владельцу ретромашины вручат паспорт классического транспортного средства (КТС) сроком действия на пять лет, а также впоследствии он сможет получить в ГИБДД специальные номера с буквой «К». Экспертиза будет платной, ее стоимость еще не определена.
Обновлено в 03:08
Экономика

Thomas Cook объявил о покупке российского туроператора «Библио-Глобус»

Обновлено в 09:47
Хоккей

«Авангард» победил «Барыс» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Омский "Авангард" одержал победу над "Барысом" из Астаны в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ и вышел в полуфинал.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Рогозин пообещал, что ракета «Сармат» «разорвет в клочья» любую ПРО

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что новой российской межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» под силу преодолеет и «разорвать в клочья» любую систему противоракетной обороны.
Обновлено в 10:50
Театры

Сергей Полунин станет худруком новой балетной школы в Севастополе

Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Пахом: «Если говорить о мистицизме „Последнего героя“, то я его не исключаю»

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Политика

Глава МВД Башкирии предложил штрафовать за жалобы на чиновников

Глава министерства внутренних дел Башкирии Роман Деев предложил штрафовать за необоснованные жалобы на полицейских и чиновников.
Обновлено в 10:04
Авто

В Китае создали водородный хэтчбек с запасом хода больше 1000 км

В Китае создали водородный хэтчбек, чей запас хода значительно превышает имеющихся конкурентов.
Обновлено в 09:55
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Общество

Суд на неделю отложил рассмотрение претензий Роскомнадзора к Twitter

Мировой суд Таганского района Москвы отложил на 29 марта рассмотрение административного дела в отношении Twitter об отказе предоставить информацию, связанную с локализацией персональных данных российских пользователей сервиса на территории РФ, передал корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 08:59
Общество

Штраф за отказ обслуживать инвалидов составит 15-100 тысяч рублей

За правонарушение устанавливается административный штраф в размере от 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч для юридических лиц.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия

В Петербурге подростки со стрельбой ограбили ростовщиков

Разбойное нападение со стрельбой произошло днем 22 марта во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес

Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища

Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища На могиле певицы появилась черно-белая кошка.
Обновлено в 06:05
Здоровье

Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме потребления воды

Координатор Всемирной организации здравоохранения по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон сообщил, что лучше всего потреблять воду в момент появления жажды.
Обновлено в 03:29
Политика

Трамп заявил о намерении США признать Голанские высоты израильскими

«После 52 лет пришло время для Соединённых Штатов полностью признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение для Израиля и региональной стабильности», — написал он.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин

Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
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Политика

Рогозин объявил о вступлении России в «космическое соревнование»

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что в мире начинается интенсивная работа по освоению дальнего космоса.
Обновлено в 06:47
Общество

В ПФР уточнили, кто имеет право получать двойную пенсию

Право на двойную пенсию имеют в том числе члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и те, кто получил радиационное заражение.
Обновлено в 02:34
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