ВТБ снизил ставку по ипотеке до 5% для семей с детьмиDP.RU вчера в 03:52

Банк ВТБ снизил ставку по ипотеке до 5% для семей с детьми. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщили dp.ru в пресс-службе кредитной организации.

ВТБ снизил ставку по ипотеке до 5% для семей с детьми

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