Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке до 5% для семей с детьмиDP.RU вчера в 03:52
Банк ВТБ снизил ставку по ипотеке до 5% для семей с детьми. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщили dp.ru в пресс-службе кредитной организации.
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Экономика
Utair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
В Utair заявили, что компания может прекратить свою деятельность из-за долгов.
Обновлено в 00:31
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Тачи призвал Сербию признать Косово
Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Доход главы Хакасии вырос почти в три раза
Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:06
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после выборов
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Происшествия
На украинской АЭС произошел пожар
На Ровенской атомной электростанции на Украине возник пожар. Возгорание на трансформаторе привело к отключению третьего энергоблока станции.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес
Телевизионный продюсер: Губин был тайно влюблен во Фриске
Обновлено в 00:37
Общество
Подсчитана стоимость шашлыка на майские праздники
В преддверии майских праздников аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор» подсчитали, во сколько россиянам обойдется приготовление шашлыков.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
В команде Зеленского противникам Украины пригрозили неожиданным ударом
Иван Апаршин, советник победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны, заявил о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.
Обновлено в 01:17
Авто
Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Житель Тюмени убил молотком студентку и изнасиловал ее подругу
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Тюмени, который во время застолья в общежитии убил одну студентку и изнасиловал вторую, мужчина арестован, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Елизавета Шевыркова ответила на слухи о второй свадьбе с Башаровым
Актер и телеведущий Марат Башаров расторг брак с женой и мамой своего сына Марселя Елизаветой Шевырковой.
Обновлено в 01:58
Общество
Глава Кузбасса раскритиковал голодавших медсестер
Обновлено вчера в 06:08
Шоу-бизнес
Директор Гуфа обвинил в поджоге дома его любовницу
Обновлено вчера в 09:30
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков, 16 из которых нежилые, сообщает региональный главк МЧС во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 02:29
Авто
Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ
Эксперты портала «Авто.ру» выяснили, что в России нет ни одного региона, где количество «цветных» автомобилей превысило бы число белых, серых и черных.
Обновлено вчера в 12:24
Общество
Император Японии Акихито завершил ритуалы перед отречением от престола
Японский 85-летний император Акихито завершил ритуалы, связанные с отречением от престола, сообщает NHK.
Обновлено в 02:23
Политика
В России предложили создать «список Бутиной»
Депутаты Госдумы направили запрос министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой создать «список Бутиной».
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Климкин обвинил советское прошлое в несчастье украинцев
Климкин отметил, что причинами несчастий для его сограждан являются в том числе "российская агрессия", "российская оккупация" и "советское наследие".
Обновлено вчера в 09:37
Политика
Власти Шри-Ланки сняли запрет на использование соцсетей и мессенджеров
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена отдал распоряжение снять запрет на использование популярных соцсетей и мессенджеров, включая WhatsApp, Viber и Facebook, введенный на территории страны вслед за серией взрывов, сообщает телеканал News1st.
Обновлено в 01:54
Технологии
Результаты голосования шоу «Голос. Дети» проверят сотрудники Интерпола
Обновлено вчера в 04:13
Шоу-бизнес
Виктория Боня назвала основные правила красивой женщины
Обновлено в 00:51
Культура
Стас Садальский уверен: результаты конкурса «Голос. Дети» накручены
Обновлено вчера в 01:10
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:46
Кино
Опубликован трейлер четвертой серии финального сезона «Игры престолов»
Четвертая серия выйдет в ночь на 6 мая. Напомним, премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля 2019 года на канале HBO.
Обновлено вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы прокомментировала иск концертного агентства к певице
Продюсер Нателла Крапивина отреагировала на новость о том, что немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск к певице Светлане Лободе.
Обновлено в 01:29
Экономика
Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки новым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на зарубежные посылки единым сбором в размере 15%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение ассоциации.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено 28 апреля в 20:53