Экономика
ВТБ подтвердил сбой в работе своих онлайн-сервисовРоссийская газета 10:17
Днем 11 июня у некоторых клиентов банка ВТБ возникли трудности с использованием карт при оплате товаров и услуг в магазинах через POS-терминалы, а также при попытке перевести деньги через онлайн-банк и узнать актуальные данные по счетам в личном кабинете, рассказали "РГ" несколько пользователей онлайн-сервисов банка.
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