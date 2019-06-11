ВТБ подтвердил сбой в работе своих онлайн-сервисовРоссийская газета 10:17

Днем 11 июня у некоторых клиентов банка ВТБ возникли трудности с использованием карт при оплате товаров и услуг в магазинах через POS-терминалы, а также при попытке перевести деньги через онлайн-банк и узнать актуальные данные по счетам в личном кабинете, рассказали "РГ" несколько пользователей онлайн-сервисов банка.

ВТБ подтвердил сбой в работе своих онлайн-сервисов

Происшествия МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.

Автоспорт Хэмилтону грозила дисквалификация после финиша Гран-при Канады Смена конфигураций до старта грозила бы британцу стартом с пит-лейна, а обнаружение нарушения регламента после гонки — дисквалификацией.

Происшествия Российская семья погибла в ДТП в Турции Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.

Армия и оружие Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.

Шоу-бизнес Бари Алибасов пришел в сознание Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.

Авто Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.

Политика Силуанов призвал не фетишизировать дело Калви Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви находится на контроле у руководства страны.

Шоу-бизнес L’One со скандалом ушел из Black Star L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.

Общество Николай Дроздов ушел из «В мире животных» Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.

Политика Власти Москвы согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня Московские власти согласовали запланированную на воскресенье массовую акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Политика В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.

Политика Украинцы снова просят Зеленского «немедленно» вернуть воду в Крым Новая петиция была опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины На Украине требуют "немедленно и без всяких условий" вернуть воду в Крым.

Игры «Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch Студия CD Projekt Red анонсировала выход ролевой игры «Ведьмак 3» на платформе Nintendo Switch. Анонс состоялся в рамках выставки Е3.

Экономика «Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт "Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.

Гаджеты В России началось производство умных стиральных машин Samsung Как сообщили в компании Samsung, производителям удалось представить серию умных стиральных машин, которые совместимы также с системой умного дома.

Музыка Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ» Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».

Кино Бондарчук назвал «Кинотавр» центром российского феминизма Режиссер и актер, председатель попечительского совета фестиваля "Кинотавр" в Сочи Федор Бондарчук считает, что киносмотр стал центром российского феминизма.

Авто Aston Martin представил юбилейный DB4 GT Zagato Continuation Напомним, что Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation 2019 года является репликой одной из легендарных моделей бренда.

Наука В гробнице майя найдены ужасающие черепа В Белизе при раскопках могилы древнего воина археологи обнаружили два трофейных черепа, изучение которых может пролить свет на причины краха некогда могущественной цивилизации майя.

Культура Стивен Спилберг создаст сериал ужасов для ночного просмотра Стивен Спилберг приступил к работе над сериалом в жанре "хоррор", уникальной особенностью которого станет возможность просмотра исключительно в ночное время.

Политика На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова Москалькова на встрече предложила обсудить возможность гуманитарные вопросы, связанные с гражданами Украины и России, которые находятся в местах несвободы и нуждаются в помощи в области медицины, контроля за соблюдением условий содержания под стражей.