Экономика
ВТБ подключился к системе переводов ЦБ по номеру телефонаРБК 06:50
Клиентам ВТБ стали доступны переводы по номеру телефона на счета других банков через систему быстрых платежей (СБП). Эта опция появилась в онлайн-версии и мобильном приложении банка, удостоверился РБК.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика
Албания на семь месяцев отменила визы для туристов из России
Совет министров Албании принял решение на семь месяцев отменить визы для россиян, которые въезжают в страну на срок до 90 дней.
Обновлено в 12:08
Политика
Экс-сотрудник СБУ раскрыл создателей Telegram-канала «Сталингулаг»
Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал о том, кто создал и контролирует Telegram-канал под названием «Сталингулаг», пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Замминистра образования Нижегородской области уволили за пьяное ДТП
По данным очевидцев, заместитель министра 17 марта на Mercedes пытался обогнать несколько автомобилей в Навашине и в итоге врезался в одну из них, а затем пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД.
Обновлено в 09:59
Общество
Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати
Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Общество
Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Александр Буйнов сильно заболел в свой день рождения
Обновлено в 02:16
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска
В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
National Interest раскрыл план войны США с Россией в Европе
Американское издание The National Interest рассказало о возможном плане противостояния России и США в Польше.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Дагестане
Как сообщало ИА REGNUM, за 10 месяцев 2018 года в Дагестане было зафиксировано 473 ДТП. В них погибли 152 человека, в том числе 30 детей.
Обновлено в 10:27
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Общество
Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах
В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.
Обновлено в 04:19
Политика
Киселев объявил Путина избавителем России от сталинизма
Президент России Владимир Путин призвал прокуроров «выдавливать из себя Сталина».
Обновлено в 04:58
Футбол
РПЛ перенесла матчи «Локомотив» — «Енисей» и «Спартак» — «Рубин»
После 20 туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице третье место, «Спартак» — на пятой строчке, «Рубин» — на седьмой, а «Енисей» занимает последнее место.
Обновлено в 07:36
Культура
Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Российские военные совершат наблюдательный полёт над США
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 11:02
Экономика
Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет
Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
Обновлено в 08:18
Политика
СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов
Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко.
Обновлено в 09:01
Политика
Генсек НАТО оценил процесс интеграции Грузии в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о прогрессе Грузии в процессе интеграции в альянс, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Музыка
Музыкант Скотт Уокер скончался на 77-м году жизни
Британский музыкант и композитор, экс-фронтмен The Walker Brothers Скотт Уокер умер в возрасте 76 лет.
Обновлено в 07:44
Политика
Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы
Спасатели Санкт-Петербурга ищут одиннадцатилетнего ребенка, провалившегося под лед Невы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:43
Политика
Оппозиция проведёт митинг по закону о референдуме в Ингушетии
Власти Ингушетии разрешили оппозиции провести митинг в республиканской столице - Магасе.
Обновлено в 10:51
Футбол
«Барселона» ищет замену Силлессену. В списке три вратаря
В летнее трансферное окно «Барселона» планирует продать 29-летнего голландского вратаря Яспера Силлессена, утверждают в Mundo Deportivo.
Обновлено в 11:54
Авто
Ferrari готовит к премьере особый суперкар
Компания Ferrari готовится к премьере особенного суперкара. Он будет существовать в единственном экземпляре, а назвали его Prototipo.
Обновлено вчера в 13:05
Спорт
Васильева: я весь сезон с астмой отбегала, но TUE не оформила
Российская биатлонистка Маргарита Васильева сообщила, что не стала оформлять терапевтическое исключение на приём запрещённых препаратов, несмотря на диагностированную у неё астму.
Обновлено в 08:41