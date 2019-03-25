Экономика

ВТБ подключился к системе переводов ЦБ по номеру телефонаРБК 06:50

Клиентам ВТБ стали доступны переводы по номеру телефона на счета других банков через систему быстрых платежей (СБП). Эта опция появилась в онлайн-версии и мобильном приложении банка, удостоверился РБК.
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ВТБ присоединился к системе быстрых платежей Центробанка по номеру телефона

Inc.Russia10:45

ВТБ подключился к системе переводов ЦБ по номеру телефона

РБК06:50

Банк ВТБ подключился к системе быстрых платежей ЦБ

Эхо Москвы09:31

ВТБ подключился к Системе быстрых платежей

Банки.ру10:33

Безналичное общество

Коммерсантъ Приложения01:18
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Политика

Албания на семь месяцев отменила визы для туристов из России

Совет министров Албании принял решение на семь месяцев отменить визы для россиян, которые въезжают в страну на срок до 90 дней.
Обновлено в 12:08
Политика

Экс-сотрудник СБУ раскрыл создателей Telegram-канала «Сталингулаг»

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал о том, кто создал и контролирует Telegram-канал под названием «Сталингулаг», пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Замминистра образования Нижегородской области уволили за пьяное ДТП

По данным очевидцев, заместитель министра 17 марта на Mercedes пытался обогнать несколько автомобилей в Навашине и в итоге врезался в одну из них, а затем пытался дать взятку сотрудникам ГИБДД.
Обновлено в 09:59
Общество

Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати

Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Политика

Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени

Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Общество

Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес

Александр Буйнов сильно заболел в свой день рождения

Обновлено в 02:16
Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска

В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

National Interest раскрыл план войны США с Россией в Европе

Американское издание The National Interest рассказало о возможном плане противостояния России и США в Польше.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Четыре человека погибли в результате ДТП в Дагестане

Как сообщало ИА REGNUM, за 10 месяцев 2018 года в Дагестане было зафиксировано 473 ДТП. В них погибли 152 человека, в том числе 30 детей.
Обновлено в 10:27
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Общество

Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах

В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.
Обновлено в 04:19
Политика

Киселев объявил Путина избавителем России от сталинизма

Президент России Владимир Путин призвал прокуроров «выдавливать из себя Сталина».
Обновлено в 04:58
Футбол

РПЛ перенесла матчи «Локомотив» — «Енисей» и «Спартак» — «Рубин»

После 20 туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице третье место, «Спартак» — на пятой строчке, «Рубин» — на седьмой, а «Енисей» занимает последнее место.
Обновлено в 07:36
Культура

Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова

Обновлено в 09:02
Армия и оружие

Российские военные совершат наблюдательный полёт над США

Обновлено вчера в 21:57
Политика

Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 11:02
Экономика

Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет

Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
Обновлено в 08:18
Политика

СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов

Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко.
Обновлено в 09:01
Политика

Генсек НАТО оценил процесс интеграции Грузии в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о прогрессе Грузии в процессе интеграции в альянс, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

В Польше арестовали для экстрадиции совладельца «Зимней вишни»

Обновлено в 10:58
Музыка

Музыкант Скотт Уокер скончался на 77-м году жизни

Британский музыкант и композитор, экс-фронтмен The Walker Brothers Скотт Уокер умер в возрасте 76 лет.
Обновлено в 07:44
Политика

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы

Спасатели Санкт-Петербурга ищут одиннадцатилетнего ребенка, провалившегося под лед Невы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:43
Политика

Оппозиция проведёт митинг по закону о референдуме в Ингушетии

Власти Ингушетии разрешили оппозиции провести митинг в республиканской столице - Магасе.
Обновлено в 10:51
Футбол

«Барселона» ищет замену Силлессену. В списке три вратаря

В летнее трансферное окно «Барселона» планирует продать 29-летнего голландского вратаря Яспера Силлессена, утверждают в Mundo Deportivo.
Обновлено в 11:54
Авто

Ferrari готовит к премьере особый суперкар

Компания Ferrari готовится к премьере особенного суперкара. Он будет существовать в единственном экземпляре, а назвали его Prototipo.
Обновлено вчера в 13:05
Спорт

Васильева: я весь сезон с астмой отбегала, но TUE не оформила

Российская биатлонистка Маргарита Васильева сообщила, что не стала оформлять терапевтическое исключение на приём запрещённых препаратов, несмотря на диагностированную у неё астму.
Обновлено в 08:41
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