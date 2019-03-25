Экономика
ВТБ подключился к Системе быстрых платежейБанки.ру 10:33
ВТБ присоединился к Системе быстрых платежей (СБП), оператором и расчетным центром которой является Банк России.В банке подтвердили факт подключения к СБП и отметили, что на данный момент в мобильном и интернет-банке через СБП можно только отправлять денежные переводы.
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Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Общество
Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати
Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Политика
Столичный суд отменил передачу мандата КПРФ Павлу Грудинину
В субботу, 23 марта, столичный суд принял решение по поводу законности передачи Павлу Грудинину депутатского мандата КПРФ, ранее принадлежавшего лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову.
Обновлено 23 марта в 11:26
Экономика
Совет Федерации поддержал закон о доиндексации пенсий в России
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате принять поправки, предусматривающие введение доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 09:52
Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:15
Общество
В Москве завершилась реставрация исторических залов Английского клуба
В Государственном центральном музее современной истории России завершилась реставрация залов Московского английского клуба, который располагался в этом здании с 1831 по 1917 год.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой
На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Политика
Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что выводы Минюста США по итогам "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера полностью оправдывают его.
Обновлено в 05:40
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 7 Pro будет продаваться только в Индии и Китае
По словам главы подразделения Xiaomi в Юго-Восточной Азии Джона Чена, аппарат является эксклюзивом для Китая и Индии.
Обновлено в 10:57
Культура
Названы лауреаты Президентской премии для молодых деятелей культуры
Премии вручит молодым творцам, а также авторам произведений для детей и юношества 2018 года, лично Владимир Путин.
Обновлено в 09:26
Политика
Киев предложил обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян
Киев предлагает 30 марта провести обмен пленными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян, заявила в понедельник представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 04:58
Экономика
Количество туристов в Великобритании в 2018 году снизилось до 37,8 млн
Расходы туристов в Великобритании за 2018 г. сократились на 7% до 22,7 млрд фунтов стерлингов.
Обновлено в 13:47
Происшествия
На Кубани при взрыве газа пострадали два человека
Как сообщают в управлении МЧС по региону, в результате взрыва пострадали два человека. 14 февраля в доме в Красноярске произошёл взрыв газа.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Спорт
Дальмайер задумалась о завершении карьеры в 25 лет
Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер призналась, что всерьёз рассматривает возможность завершения профессиональной карьеры и примет решение в течение ближайших месяцев.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матче
Футболисты «Локомотива» и «Уфы» сыграли вничью в товарищеском матче. В составе уфимцев отличились Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов.
Обновлено в 06:31
Здоровье
Перезимовали: как поднять иммунитет весной
По словам специалистов, весной из-за изменения биологических часов и циркадных ритмов происходит перестройка гормонального фона и изменяется активность генов, влияющих на работу иммунитета, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Стала известна цель визита российских военных в Венесуэлу
Обновлено вчера в 15:32
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Космос
12 добровольцев проведут два месяца в кровати во имя науки
После двух месяцев в лежачем положении участников ожидает период реабилитации, который продлится еще 29 дней.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Тайная возлюбленная Золотухина нашлась в доме престарелых
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.
Обновлено в 11:19
Авто
Ателье Zagato выпустит особенные Aston Martin DBS GT
Специалисты итальянского тюнинг-ателье Zagato выпустят особенные версии Aston Martin DBS GT.
Обновлено в 08:32
Общество
Новая «Мисс Москва» получит запасную корону
Потерявшая свое звание «Мисс Москва — 2018» Алеся Семеренко, по обнародованной ранее информации, сломала корону, поэтому Ксения Поленова получит лишь запасную.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Виктория Скрипаль не поверила, что её родственники живы
Дипломат объяснил, как Британия подменяет понятия в деле Скрипалей Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в эфире НСН подтвердила, что знает о такой приятельнице своей двоюродной сестры, однако никаких "доказательств" от неё не получала.
Обновлено в 12:03
Спорт
Ларс Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону
Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:35
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04