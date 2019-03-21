Экономика
ВТБ подал иск против экс-владельцев «Трансаэро»REGNUM вчера в 20:53
Иск на сумму 249,2 млрд руб. подал ВТБ против бывших владельцев авиакомпании «Трансаэро» Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной, пишет газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Банк ВТБ подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга иск на 249,2 миллиарда рублей к бывшим акционерам авиакомпании «Трансаэро» — Александру Плешакову, его жене Ольге Плешаковой и матери Татьяне Адониной.Дождьвчера в 11:24
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Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Токио
Грузовыой самолет Boeing 767 авиакомпании Air Japan столкнулся в токийском аэропорту Нарита с воздушным судном McDonnell Douglas MD-11 международной почтовой службы FedEx, сообщает 22 марта агентство «Киодо».
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Венгрия получит российский газ в обход Украины
Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз.
Обновлено вчера в 23:25
Футбол
«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов
Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Запад не извлек уроков из операции в Югославии, заявил Лавров
Страны Запада не извлекли необходимого урока из операции по бомбардировке Югославии, но, напротив, продолжили проводить операции против суверенных стран, которые приводят к сотням тысяч жертв, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 02:18
Футбол
Кирьяков: «Специалисты предсказывали у Дзюбы спад. Он наступил»
Бывший игрок сборной России и немецкого «Карлсруэ» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (1:3) в матче первого тура отборочного турнира Евро-2020 в группе I.
Обновлено в 01:00
Финансы
Больше половины евробондов РФ выкупили британские инвесторы
Доходность евробондов в евро с погашением в 2025 году была установлена на уровне 2,375%, объем выпуска составил €750 млн.
Обновлено вчера в 18:22
Музыка
Фадеев стал композитором года по версии премии BraVo
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
В Москве грабитель напал на отделение банка, не работающее с наличными
Неизвестный в маске ворвался в московский банк, угрожая пистолетом, потребовал деньги, но, узнав, что отделение не работает с наличными, скрылся ни с чем, рассказали в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 00:59
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено 20 марта в 23:25
Общество
Врио губернатора вместо Челябинска отправился в Коркино
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
В США начали испытания скоростного вертолета DEFIANT
Боевой вертолет-прообраз следующего поколения DEFIANT, разработанный конструкторами американских компаний Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing, совершил в четверг первый испытательный полет над полигоном в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
Обновлено в 00:32
Кино
Звезда «Игры престолов» перенесла инсульт в 24 года
Кларк перенесла две операции на головном мозге.
Обновлено в 01:23
Политика
МВД Венесуэлы обвинило задержанного помощника Гуайдо в терроризме
Один из помощников венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо Роберто Марреро обвиняется в организации террористических групп, заявил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика
Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus
"Заказчиком самолетов А220-300 в России выступает авиакомпания Red Wings, однако по имеющейся информации, у перевозчика в настоящее время возникли сложности с лизинговой компанией по условиям поставки самолетов, никак не связанные с вопросами сертификации", - сказал представитель Росавиации.
Обновлено в 02:10
Культура
Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства
Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.
Обновлено в 01:22
Наука
Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии
Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено 20 марта в 09:26
Хоккей
Кучеров помог «Тампе» обыграть «Каролину»
Обновлено вчера в 21:59
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Интернет
Facebook хранил пароли миллионов пользователей в открытом виде
Пароли сотен миллионов пользователей Facebook хранились на серверах социальной сети в незашифрованном виде.
Обновлено в 00:05
Политика
МИД усомнился в объективности приговора Караджичу
МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
КПРФ оспорит в суде отказ ЦИК передать Грудинину мандат депутата
Руководство КПРФ намерено оспорить в суде решение Центризбиркома не передавать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
Названы регионы РФ, лидирующие по скорости трудоустройства безработных
Эксперты назвали регионы, в которых можно быстрее всего найти работу в России.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Грузовик столкнулся с поездом в Липецкой области
В Липецкой области фура столкнулась с грузовым поездом, сообщили 21 марта в управлении МЧС по региону.
Обновлено вчера в 18:40
Транспорт
Более четверти россиян считают цены на такси завышенными
Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян.
Обновлено в 01:27
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на лето в России
Роман Вильфанд, являясь научным руководителем Гидрометцентра, заявил, что и весна, и лето в нашей стране в этом году станут весьма теплыми.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Помпео пообещал продолжать оказывать санкционное давление на Иран
Администрация президента США Дональда Трампа продолжит оказывать санкционное давление на Иран с целью ограничить масштаб его влияния на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 22:54
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире
Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено в 01:03