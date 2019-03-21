ВТБ подал иск против экс-владельцев «Трансаэро»REGNUM вчера в 20:53

с чего всё началось

Иск на сумму 249,2 млрд руб. подал ВТБ против бывших владельцев авиакомпании «Трансаэро» Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной, пишет газета «Коммерсантъ».

Происшествия Два самолета столкнулись в аэропорту Токио Грузовыой самолет Boeing 767 авиакомпании Air Japan столкнулся в токийском аэропорту Нарита с воздушным судном McDonnell Douglas MD-11 международной почтовой службы FedEx, сообщает 22 марта агентство «Киодо».

Политика Венгрия получит российский газ в обход Украины Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз.

Футбол «Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.

Политика Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Политика Запад не извлек уроков из операции в Югославии, заявил Лавров Страны Запада не извлекли необходимого урока из операции по бомбардировке Югославии, но, напротив, продолжили проводить операции против суверенных стран, которые приводят к сотням тысяч жертв, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Футбол Кирьяков: «Специалисты предсказывали у Дзюбы спад. Он наступил» Бывший игрок сборной России и немецкого «Карлсруэ» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (1:3) в матче первого тура отборочного турнира Евро-2020 в группе I.

Финансы Больше половины евробондов РФ выкупили британские инвесторы Доходность евробондов в евро с погашением в 2025 году была установлена на уровне 2,375%, объем выпуска составил €750 млн.

Происшествия В Москве грабитель напал на отделение банка, не работающее с наличными Неизвестный в маске ворвался в московский банк, угрожая пистолетом, потребовал деньги, но, узнав, что отделение не работает с наличными, скрылся ни с чем, рассказали в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Политика ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.

Армия и оружие В США начали испытания скоростного вертолета DEFIANT Боевой вертолет-прообраз следующего поколения DEFIANT, разработанный конструкторами американских компаний Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing, совершил в четверг первый испытательный полет над полигоном в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Политика МВД Венесуэлы обвинило задержанного помощника Гуайдо в терроризме Один из помощников венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо Роберто Марреро обвиняется в организации террористических групп, заявил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.

Экономика Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus "Заказчиком самолетов А220-300 в России выступает авиакомпания Red Wings, однако по имеющейся информации, у перевозчика в настоящее время возникли сложности с лизинговой компанией по условиям поставки самолетов, никак не связанные с вопросами сертификации", - сказал представитель Росавиации.

Культура Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.

Наука Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.

Общество В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.

Интернет Facebook хранил пароли миллионов пользователей в открытом виде Пароли сотен миллионов пользователей Facebook хранились на серверах социальной сети в незашифрованном виде.

Политика МИД усомнился в объективности приговора Караджичу МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.

Политика КПРФ оспорит в суде отказ ЦИК передать Грудинину мандат депутата Руководство КПРФ намерено оспорить в суде решение Центризбиркома не передавать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Общество Названы регионы РФ, лидирующие по скорости трудоустройства безработных Эксперты назвали регионы, в которых можно быстрее всего найти работу в России.

Происшествия Грузовик столкнулся с поездом в Липецкой области В Липецкой области фура столкнулась с грузовым поездом, сообщили 21 марта в управлении МЧС по региону.

Транспорт Более четверти россиян считают цены на такси завышенными Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян.

Общество Гидрометцентр дал прогноз на лето в России Роман Вильфанд, являясь научным руководителем Гидрометцентра, заявил, что и весна, и лето в нашей стране в этом году станут весьма теплыми.

Политика Помпео пообещал продолжать оказывать санкционное давление на Иран Администрация президента США Дональда Трампа продолжит оказывать санкционное давление на Иран с целью ограничить масштаб его влияния на Ближнем Востоке.