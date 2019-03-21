ВТБ подал иск против экс-владельцев «Трансаэро»REGNUM вчера в 20:53

с чего всё началось

Иск на сумму 249,2 млрд руб. подал ВТБ против бывших владельцев авиакомпании «Трансаэро» Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной, пишет газета «Коммерсантъ».

Космос Произошел мощный выброс солнечного вещества в сторону Земли Сегодня на Солнце произошла мощная вспышка, в результате чего корональная масса была выброшена точно в направлении Земли, сообщает группа AstroAlert.

Футбол Рио Фердинанд: «Взял бы Санчо в „МЮ“» Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о перспективах полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Общество Названы регионы-лидеры по скорости трудоустройства безработных В число лидеров попали также Кировская область, где на поиск подходящей вакансии уходит четыре месяца, и Республика Татарстан - 4,3 месяца.

Политика Телеведущий Норкин выгнал украинского политолога из студии Ведущий шоу телеканала НТВ «Место встречи» Андрей Норкин потребовал покинуть студию украинского политолога Павла Жовниренко после начавшегося конфликта.

Общество В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.

Важное за сутки В Роскачестве рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду Роскачество представило рекомендации по правильной подготовке и хранению зимней одежды в весенне-летний период.

Технологии Когда покупать Tron. Впереди четыре важных обновления монеты Несколько важных обновлений состоится в сети Tron в во втором квартале 2019 года.

Футбол Сборная России проиграла Бельгии в отборе к Евро-2020 Сборная России уступила Бельгии в отборочном раунде чемпионата Европы - 2020.

Теннис Федерер не планирует завершать карьеру в ближайшем будущем Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что по-прежнему наслаждается игрой и не планирует прекращать профессиональные выступления в ближайшем будущем.

Политика Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.

Армия и оружие Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «давать отпор агрессии».

Происшествия Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.

Финансы Россия рекордно заняла доллары и евро Ставки составили 5,1 и 2,375 процента соответственно. В последний раз Минфин размещал еврооблигации в ноябре прошлого года.

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.

Экономика Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus "Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил в пятницу, что авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России.

Культура Траволта назвал любимых представителей русского искусства Американский актёр Джон Траволта во время визита в Москву рассказал о своих любимых представителях русского искусства.

Политика Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа В Москве, Петербурге и Липецке проходят обыски по делу о хищении в рамках гособоронзаказа, сообщили в ФСБ.

Здоровье Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме жидкости Пить воду лучше по мере появления жажды в течение всего дня, но и единовременное употребление дневной нормы жидкости не критично, заявил в интервью РИА Новости координатор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон накануне Всемирного дня водных ресурсов, который отмечается 22 марта.

Кино Козловский снимет фильм о трагедии в Чернобыле Актер и режиссер Данила Козловский вместе с продюсером Александром Роднянским снимут фильм «Опасная вода».

Происшествия Вертолет Ми-8 зацепился за землю при посадке в ЯНАО Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает телеканал РЕН ТВ 22 марта.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь» Банк России отозвал у страховой компании «АСКО-Жизнь», входящей в группу «АСКО», лицензию на право осуществления добровольного страхования жизни.

Происшествия В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.

Армия и оружие «Грачи» в небе: Су-25 перебазированы из Киргизии на Южный Урал Штурмовики Су-25 перебазировались из Киргизии на Южный Урал для участия в летно-тактических учениях и в отборе к конкурсу Международных армейских игр «Авиадартс-2019».

Происшествия С места железнодорожной аварии убрали цистерну с топливом Еще рано утром с места аварии убрали грузовик, а несколько минут назад железнодорожный переезд освободили и от цистерны.