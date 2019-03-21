Экономика
ВТБ подал иск против экс-владельцев «Трансаэро»REGNUM вчера в 20:53
Иск на сумму 249,2 млрд руб. подал ВТБ против бывших владельцев авиакомпании «Трансаэро» Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной, пишет газета «Коммерсантъ».
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Банк ВТБ подал в арбитражный суд Санкт-Петербурга иск на 249,2 миллиарда рублей к бывшим акционерам авиакомпании «Трансаэро» — Александру Плешакову, его жене Ольге Плешаковой и матери Татьяне Адониной.Дождьвчера в 11:24
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