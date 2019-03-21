ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублейВедомости вчера в 11:25

с чего всё началось

Один из кредиторов авиакомпании «Трансаэро» – банк ВТБ подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывших совладельцев перевозчика: Александра Плешакова, его жены Ольги Плешаковой и матери Татьяны Анодиной.

ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей

Происшествия Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Армия и оружие Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.

Общество В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.

Общество В Крыму ожидается ухудшение погоды По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Крыму похолодает.

Политика В Кремле прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах 21 марта Трамп призвал признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Сирия и Иран осудили слова президента.

Происшествия Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.

Футбол Фёдоров покинул пост генерального директора «Динамо» Фёдоров занимал пост генерального директора «Динамо» с апреля 2018 года.

Авто В Петербурге предлагают сажать в тюрьму за скручивание пробега Если закон примут, то недобросовестным дельцам, которые обманывают покупателей относительно состояния пробега и ранее полученных машиной повреждений, может грозить наказание — штраф на сумму до 500 тыс. руб. или обязательные работы до 360 часов.

Происшествия В аэропорту Токио столкнулись два самолета В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.

Происшествия Украинец Гриб получил шесть лет колонии за подстрекательство к теракту Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) в Ростове-на-Дону приговорил 20-летнего украинца Павла Гриба к шести годам исправительной колонии общего режима.

Наука Напитки с сахаром питают опухоли кишечника Ученые Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке выяснили, что сахар может подпитывать злокачественные опухоли, ускоряя рост клеток в организме.

Общество Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».

Экономика Штрафы за вождение в нетрезвом виде не повлияют на цену ОСАГО Штрафы за вождение транспортного средства в состоянии опьянения исключены из перечня факторов, которые влияют на стоимость полиса ОСАГО.

Шоу-бизнес Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина Близкие Спартака Мишулина по-прежнему пытаются доказать, что Тимур Еремеев не имеет права называть себя сыном известного актера.

Футбол Рейнгольд назвал игру сборной России в матче с Бельгией позором Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру сборной России по футболу в отборочном матче чемпионата Европы — 2020.

Происшествия Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.

Происшествия Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.

Авто В Китае поступил в продажу седан Chevrolet Monza по цене LADA Vesta Цены стартуют от 89 900 юаней (около 850 тыс. рублей). Напомним, новый Chevrolet Monza официально дебютировал в конце прошлого года.

Политика Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.

Экономика Росстат зафиксировал незначительное сокращение уровня бедности Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России в 2018 г. составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, сообщил Росстат.

Армия и оружие Министерство образования Сирии запустило новые проекты в Дамаске Министерство образования запустило Дамасскую образовательную платформу и открыло зал современного искусства, созданный Национальным центром разработки учебных программ при дирекции образования в Дамаске в рамках собрания Образовательной культурной школы им. Абдула Кадера Арнаута.

Политика Двух украинских националистов заочно арестовали в РФ Обвиняемые в нападении в минувшем году на Российский центр науки и культуры в Киеве члены националистической организации С14 Сергей Мазур и Александр Войтко заочно арестованы.