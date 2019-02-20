Экономика

ВТБ ожидает снижения ставок по ипотеке до 8% за два годаКоммерсантъ 07:22

Ставки по ипотеке могут опуститься до 8% за «пару лет», заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
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ВТБ ожидает снижения ставок по ипотеке до 8% за два года

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