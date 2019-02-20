Экономика
ВТБ ожидает снижения ставок по ипотеке до 8% за два годаКоммерсантъ 07:22
Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что правительство и ЦБ должны двигаться к ориентиру по ставке в 9% годовых для ипотечного кредитования. В дальнейшем ориентир должен быть 8%. В прошлом году ориентиры были на 1 процентный пункт ниже.
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