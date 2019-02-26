ВТБ оценил убыток из-за потери украинской «дочки»Банки.ру 05:38

Убыток от снятия украинского ВТБ с баланса составил 17,3 млрд рублей. В числе прочего в отчете сообщается, что потеря контроля над украинским ВТБ уменьшила кредитный портфель группы на 51,8 млрд рублей, в основном это сокращение пришлось на корпоративный портфель.

Политика Новак назвал невыгодным транзит российского газа через Украину Министр энергетики России Александр Новак назвал транзитный маршрут газа в Европу через территорию Украины самым дорогим из ныне существующих.

Происшествия По делу Арашуковых задержаны еще два человека Двое новых подозреваемых задержаны во вторник по делу Арашуковых.

Политика WP: США провели кибероперацию против «российской фабрики троллей» Киберкомандование ВС США провело «наступательную кибероперацию» против «российской фабрики троллей» во время промежуточных выборов в Соединённых Штатах в 2018 году, отключив её от интернета, пишет газета The Washington Post.

Энергетика Новак: цена бензина в 2019 году вырастет не более чем на 4,3% Цена бензина в России в 2019 году вырастет не более, чем на 4,3%. При этом за первые два месяца года стоимость топлива выросла примерно на 1,7% из-за увеличения НДС с 18 до 20%, но в некоторых отрезках времени фиксировалось даже снижение цены, заявил во вторник в онлайн-интервью изданию Gazeta.ru министр энергетики РФ Александр Новак.

Музыка Группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на «Евровидении» Группа Freedom-Jazz girls band отказалась представлять Украину на конкурсе "Евровидение", говорится в заявлении артистов в соцсети Facebook.

Политика Адвокат назвал срок возможного вынесения приговора Бутиной Роберт Дрисколл, адвокат арестованной в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной заявил, что приговор его подзащитной могут вынести в начале апреля текущего года.

Происшествия На Кубе разбился военный самолет На разбился самолет кубинских ВВС, сообщила мексиканский портал Milenio.

Политика В Госдуму внесли проект об электронном голосовании на выборах в Москве «Предусматривается проведение в качестве эксперимента дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва в одном или нескольких одномандатных избирательных округах города Москвы», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Политика США грозят Венесуэле новыми санкциями Законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Футбол Роджерс стал главным тренером «Лестера» Роджерс сменил на посту главного тренера "Лестера" француза Клода Пюэля, об отставке которого клуб объявил в воскресенье.

Общество Российские вузы повысили свою узнаваемость в мире В общей сложности 8044 опрошенных в рамках QS Academic Survey эксперта упомянули хотя бы один российский вуз.

Армия и оружие Российские военные следят за американским эсминцем в Балтийском море Эсминец "Грейвли" ВМС США зашел в акваторию Балтийского моря, за ним организовано непрерывное слежение силами Балтийского флота, сообщает национальный центр управления обороной России.

Общество Более четверти населения покинуло Грузию Порядка 1,4 млн человек покинули Грузию в период с 2002 по 2017 год.

Политика Кортеж Порошенко чуть не застрял посреди разбитой дороги под Львовом Мэр Червонограда Андрей Залевский опубликовал в Facebook видео, на котором кортеж президента Украины Петра Порошенко с трудом пробирается по разбитой дороги во Львовской области.

Политика Небензя призвал срочно эвакуировать людей из «Эр-Рукбана» Постпред России при ООН Василий Небензя призвал расформировать сирийский лагерь беженцев Рукбан и эвакуировать оттуда всех желающих, передает РИА "Новости".

Армия и оружие ВВС Индии нанесли удар по целям на территории Пакистана Военно-воздушные силы (ВВС) Индии нанесли удар по целям на территории Пакистана, пишет газета The Hindustan Times со ссылкой на заявление секретаря министерства иностранных дел Индии Виджай Гокхале.

Хоккей СКА проиграл «Спартаку» в первом матче плей-офф КХЛ В двух последних сезонах СКА встречался в первом раунде плей-офф с «Витязем» и «Северсталью» и оба раза выиграл в серии матчей со счетом 4:0.

Происшествия Аргентинская модель Playboy верно предсказала свою смерть Поводом для тревоги было то, что Хаитт угрожала раскрыть информацию о педофилах, занимающих важные должности в Аргентине.

Происшествия Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Здоровье В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни в России Большое число россиян начинают половую жизнь в 16—17 лет, что сказывается на деторождении.

Политика Нидерландская таможня изъяла 90 тыс. бутылок русской водки «для КНДР» Нидерландская таможня изъяла в порту Роттердама прибывший туда в прошлый четверг, 21 февраля, контейнер из России с тремя тысячами ящиков водки.

Происшествия Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.

Происшествия Бывший директор ФБК Рубанов объявлен в федеральный розыск Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова объявили в федеральный розыск, говорится в базе розыска МВД РФ.

Шоу-бизнес Марата Башарова лишили работы после избиения жены Продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили найти замену актеру Марату Башарову после того, как стало известно, что он избил жену.