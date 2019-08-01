Финансы
ВТБ объявил о снижении ставок по ипотекеВедомости 04:48
С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка. Минимальная ставка по ипотеке – 9,2% – предусмотрена программой «Больше метров – ниже ставка».
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