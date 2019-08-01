Финансы
ВТБ объявил о снижении ставок по ипотекеВедомости 04:48
С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка. Минимальная ставка по ипотеке – 9,2% – предусмотрена программой «Больше метров – ниже ставка».
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:33, Ашберн
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС
"Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Ани Лорак случайно сняла молодого возлюбленного на видео
Ани Лорак в начале 2019 года развелась с мужем бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.
Обновлено в 07:21
Политика
ЦИК Украины назвала сроки подведения окончательных итогов выборов
Слипачук добавила, что суды рассматривают иски в оперативном режиме, поэтому она надеется, что ЦИК подведёт окончательные результаты внеочередных выборов раньше 5 августа.
Обновлено в 06:28
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Минобороны направляет авиагруппировку для тушения пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 08:58
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Индексация пенсий для работающих пенсионеров С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.
Обновлено 29 июля в 17:02
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube
Эпизод отечественного анимационного сериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс Каша» преодолел отметку в четыре миллиарда просмотров на YouTube и занимает четвертое место в списке 10 самых просматриваемых видео на этой платформе.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Наука
Facebook разрабатывает устройство, способное читать мысли
Компания Facebook неожиданно опубликовала апдейт касательно своих амбициозных планов разработать очки дополненной реальности, позволяющие "читать мысли" без применения специальных мозговых имплантатов.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Политика
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян
Обновлено в 06:17
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
Чистая прибыль «Мосэнерго» по РСБУ в I полугодии снизилась на 20%
Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ в первом полугодии 2019 года снизилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,371 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:38
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Обновлено в 02:03
Политика
Правительство Украины сформируют в начале сентября — Герус
Новое правительство Украины будет сформировано в первый-второй день работы Верховной рады, которая начнётся в сентябре, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 1 августа в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 06:49
Финансы
Как решение ФРС США снизить базовую ставку отразится на рубле
ФРС по итогам заседания 30-31 июля впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов до уровня в 2-2,25% годовых.
Обновлено в 06:14
Политика
Сенат США утвердил кандидатуру Крафт на должность постпреда при ООН
Американский сенат одобрил кандидатуру нового посла Соединенных Штатов в Канаде Келли Крафт на пост постоянного представителя страны при ООН.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
В МИД РФ допускают размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет в непосредственной близости от США.
Обновлено вчера в 10:22
Гаджеты
Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Игры
Bandai Namco откроет в 2020 году мобильную компанию
Bandai Namco Mobile полноценно приступит к своей деятельности в начале 2020 года, а набор персонала для новой компании начнётся уже в ближайшие месяцы.
Обновлено в 06:07
Общество
Психологи прокуратуры определили моральные ценности коррупционеров
«Наиболее важный и неожиданный результат был в том, что для коррупционных преступников значимость материального благосостояния была весьма невысока, вопреки всем стереотипам», — заявила ведущий специалист университета прокуратуры.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Минобороны России испытало интернет для военных
Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59