Финансы

ВТБ объявил о снижении ставок по ипотекеВедомости 04:48

С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка. Минимальная ставка по ипотеке – 9,2% – предусмотрена программой «Больше метров – ниже ставка».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ВТБ снизил ипотечные ставки на 0,5 процентных пункта

Коммерсантъ06:20

ВТБ снижает ипотечные ставки

РИА Новости04:21

ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке

Ведомости04:48

ВТБ снизил ставки по ипотеке

ТАСС04:24

ВТБ снизил ставки по ипотеке после решения ЦБ

РБК07:13

Юлия Мошкова: Ставки по ипотеке начнут снижаться уже в августе

ЛюдиИпотеки.рф03:05

Райффайзенбанк снизил ставки по ипотеке

Банки.ру29 июля в 07:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:33, Ашберн
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС

"Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Ани Лорак случайно сняла молодого возлюбленного на видео

Ани Лорак в начале 2019 года развелась с мужем бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой

Обновлено в 06:29
Политика

ЦИК Украины назвала сроки подведения окончательных итогов выборов

Слипачук добавила, что суды рассматривают иски в оперативном режиме, поэтому она надеется, что ЦИК подведёт окончательные результаты внеочередных выборов раньше 5 августа.
Обновлено в 06:28
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Происшествия

По делу о массовых беспорядках в центре Москвы задержали пять человек

Обновлено в 07:06
Общество

Алексиевич совершила каминг-аут

Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Минобороны направляет авиагруппировку для тушения пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 08:58
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Индексация пенсий для работающих пенсионеров С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.
Обновлено 29 июля в 17:02
Культура

Эпизод «Маши и Медведя» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube

Эпизод отечественного анимационного сериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс Каша» преодолел отметку в четыре миллиарда просмотров на YouTube и занимает четвертое место в списке 10 самых просматриваемых видео на этой платформе.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Наука

Facebook разрабатывает устройство, способное читать мысли

Компания Facebook неожиданно опубликовала апдейт касательно своих амбициозных планов разработать очки дополненной реальности, позволяющие "читать мысли" без применения специальных мозговых имплантатов.
Обновлено вчера в 08:44
Политика

Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Политика

Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников

Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян

Обновлено в 06:17
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика

США ввели санкции против главы МИД Ирана

В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
Обновлено вчера в 16:33
Экономика

Чистая прибыль «Мосэнерго» по РСБУ в I полугодии снизилась на 20%

Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ в первом полугодии 2019 года снизилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,371 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:38
Космос

В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету

Обновлено в 02:03
Политика

Правительство Украины сформируют в начале сентября — Герус

Новое правительство Украины будет сформировано в первый-второй день работы Верховной рады, которая начнётся в сентябре, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 1 августа в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 06:49
Финансы

Как решение ФРС США снизить базовую ставку отразится на рубле

ФРС по итогам заседания 30-31 июля впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов до уровня в 2-2,25% годовых.
Обновлено в 06:14
Политика

Сенат США утвердил кандидатуру Крафт на должность постпреда при ООН

Американский сенат одобрил кандидатуру нового посла Соединенных Штатов в Канаде Келли Крафт на пост постоянного представителя страны при ООН.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

В МИД РФ допускают размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет в непосредственной близости от США.
Обновлено вчера в 10:22
Гаджеты

Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон

Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Игры

Bandai Namco откроет в 2020 году мобильную компанию

Bandai Namco Mobile полноценно приступит к своей деятельности в начале 2020 года, а набор персонала для новой компании начнётся уже в ближайшие месяцы.
Обновлено в 06:07
Общество

На Кольцевой линии метро решили достроить станцию «Суворовская»

Обновлено в 03:19
Общество

Психологи прокуратуры определили моральные ценности коррупционеров

«Наиболее важный и неожиданный результат был в том, что для коррупционных преступников значимость материального благосостояния была весьма невысока, вопреки всем стереотипам», — заявила ведущий специалист университета прокуратуры.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Минобороны России испытало интернет для военных

Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное