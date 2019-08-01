Финансы

ВТБ объявил о снижении ставок по ипотекеВедомости 04:48

С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка. Минимальная ставка по ипотеке – 9,2% – предусмотрена программой «Больше метров – ниже ставка».
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Банк ВТБ с 1 августа изменил условия ипотечного кредитования и снизил ставки в среднем на 0,5 процентного пункта, говорится
 в пресс-релизе кредитной организации.
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