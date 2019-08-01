с чего всё началось

С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка. Минимальная ставка по ипотеке – 9,2% – предусмотрена программой «Больше метров – ниже ставка».

ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке

Общество Мэрия заявила о согласовании митинга 10 августа на проспекте Сахарова Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова сообщила в Facebook, что информация о согласовании митинга 10 августа за допуск независимых кандидатов на проспекте Сахарова не соответствует действительности.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Политика Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2 Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.

Политика ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.

Гаджеты Наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом В результате выяснилось, что наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом, впрочем это и не особо удивительно, ведь их стоимость составляет 15 долларов.

Политика Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".

Общество Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.

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Кино Ефремов записал видеообращение к главе МВД Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.

Происшествия Навальный написал заявление в СК о своем отравлении в спецприемнике Оппозиционер Алексей Навальный написал заявление в Следственный комитет о преступлении в связи с отравлением в спецприемнике, где он находится под административным арестом.

Общество В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.

Общество Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.

Политика «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.

Хоккей «Рейнджерс» выкупил контракт Шаттенкирка "Рейнджерс" выкупил контракт защитника Кевина Шаттенкирка, сообщил на своей странице в Twitter журналист Бретт Сиргалис.

Армия и оружие Сирийские власти согласились на перемирие в Идлибе Власти Сирии согласились при выполнении нескольких условий на прекращение огня в провинции Идлиб, сообщил источник.

Армия и оружие Минобороны опробовало военный интернет Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия".

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Энергетика Нефть марки Brent подешевела на 6% Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.

Происшествия Жители Перми обнаружили в туалете питона Жильцы многоэтажного дома в Перми обнаружили в своей квартире питона.