Финансы
ВТБ объявил о снижении ставок по ипотекеВедомости 04:48
С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка. Минимальная ставка по ипотеке – 9,2% – предусмотрена программой «Больше метров – ниже ставка».
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Обновлено в 13:17
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Общество
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Политика
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Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие
Сирийские власти согласились на перемирие в Идлибе
Власти Сирии согласились при выполнении нескольких условий на прекращение огня в провинции Идлиб, сообщил источник.
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Армия и оружие
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Общество
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Происшествия
Жители Перми обнаружили в туалете питона
Жильцы многоэтажного дома в Перми обнаружили в своей квартире питона.
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Технологии
Мошенники стали красть деньги с помощью платной рекламы в YouTube
Специалисты из «Лаборатории Касперского» рассказали о новом способе хищения денег через платную рекламу в YouTube, который придумали мошенники.
Обновлено в 12:50