с чего всё началось

С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта (п. п.), сообщила пресс-служба банка. Минимальная ставка по ипотеке – 9,2% – предусмотрена программой «Больше метров – ниже ставка».

ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 августа увеличил рекомендованные розничные цены на все модели Lada.

Происшествия СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).

Общество «Росконтроль» назвал лучшую русскую колбасу Экспертный центр «Росконтроля» по итогам проведенного исследования назвал лучшую русскую колбасу.

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Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Политика Захарова рассказала анекдот после просьбы прочитать вопрос с телефона Русскоговорящий журналист агентства Рейтер не смог задать вопрос во время брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и передал ей телефон с вопросом.

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Футбол «Арсенал» объявил о трансфере Пепе Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся.

Политика Минкульт Украины подтвердил упразднение Киевского патриархата Киевский патриархат ранее ликвидированной Украинской православной церкви (УПЦ КП) перестал существовать в самостоятельном качестве, будучи присоединенным к Киевской митрополии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Происшествия «Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.

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Экономика «Газпром» на 71% завершил строительство «Северного потока – 2» В компании уточнили, что по дну Балтийского моря уложили уже 1739,4 км газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности.

Политика Захарова назвала выход США из ДРСМД серьезной ошибкой Захарова отметила, что односторонний выход США из ДРСМД является серьезной ошибкой.