ВТБ не подключился к системе ЦБ для переводов по номеру телефонаРБК 07:14

Банка ВТБ не оказалось в перечне банков, принимающих с 28 февраля переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП). В январе 2019 года ЦБ заявил о том, что система запустится полноценно 28 февраля, после месяца работы в тестовом режиме для фокус-групп.

ВТБ не подключился к системе ЦБ для переводов по номеру телефона

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