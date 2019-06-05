Экономика
ВТБ не исключил повышения номинала акцийИнтерфакс 09:52
ВТБ не исключает повышения номинала акций для удобства работы с ними, сообщил президент - председатель правления банка Андрей Костин в ходе годового собрания акционеров кредитной организации.
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Политика
Путин и лидер КНР уехали из Кремля на лимузине Aurus
Обновлено в 13:43
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно
Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.
Обновлено в 13:11
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) представил первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос", передает корреспондент РИА Новости с церемонии выкатки.
Обновлено в 06:32
Политика
Захарова пошутила о встрече Жириновского с журналисткой из США
Официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала встречу лидера ЛДПР Владимира Жириновского с американской журналисткой Джилл Догерти в Москве.
Обновлено в 12:45
Политика
Евросоюз планирует продлить санкции за Крым еще на год
Антироссийские санкции, введенные после возвращения Крыма в РФ, собираются продлить еще на год, до 23 июня 2020 года.
Обновлено в 12:05
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 10:46
Футбол
УЕФА оштрафовал устроившую забег в финале Лиги чемпионов девушку
После появления девушки на поле стадиона «Ванда Метрополитано» на 18-й минуте матча между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (2:0) количество подписчиков ее аккаунта в Instagram увеличилось с 300 тыс. до 2 млн.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Пострадавшие при учениях солдаты подали иск на 5 млн
Обновлено в 13:15
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Политика
Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья
Молдавия не собирается платить России за газ, который поставлен Приднестровскому региону, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
Обновлено в 05:45
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Невеста Тимати снова спровоцировала слухи о беременности
Как пишет "СтарХит", первые признаки беременности появились у Виктории еще в начале этого года, когда она была замечена в госпитале "Лапино", где рожают многие звездные мамы.
Обновлено 03 июня в 10:26
Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь
Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Музыка
Новый клип «Ленинграда» восприняли неоднозначно
Пользователи в комментариях отмечают высокое качество клипа и обсуждают острую тему, которую Сергей Шнуров затронул в новой работе.
Обновлено в 01:21
Гаджеты
В Google Play обнаружилось более 200 приложений со зловредной рекламой
В Google Play обнаружилась очередная подборка приложений зловредного характера с сотнями миллионов установок.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой
Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено в 10:41
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Обновлено в 12:36
Экономика
Всемирный банк рассказал о росте экономики РФ
В 2019 году Всемирный банк ожидает, что экономика РФ вырастет всего на 1,2%.
Обновлено в 03:41
Политика
Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в «банальном плагиате»
Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность», — написал Цеголко в своём Facebook.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
В ЛНР суд вынес приговор диверсантам, причастным к терактам в Донбассе
Военный суд самопровозглашенной Луганской народной республики вынес приговор 16 диверсантам, причастным к терактам в Донбассе и убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко, сообщил журналистам заместитель начальника отдела Генпрокуратуры ЛНР Дмитрий Солонина.
Обновлено в 10:52