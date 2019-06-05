ВТБ не исключил повышения номинала акцийИнтерфакс 09:52

ВТБ не исключает повышения номинала акций для удобства работы с ними, сообщил президент - председатель правления банка Андрей Костин в ходе годового собрания акционеров кредитной организации.

Политика Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Политика Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.

Общество Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50 Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.

Армия и оружие Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос» Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) представил первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос", передает корреспондент РИА Новости с церемонии выкатки.

Политика Захарова пошутила о встрече Жириновского с журналисткой из США Официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала встречу лидера ЛДПР Владимира Жириновского с американской журналисткой Джилл Догерти в Москве.

Политика Евросоюз планирует продлить санкции за Крым еще на год Антироссийские санкции, введенные после возвращения Крыма в РФ, собираются продлить еще на год, до 23 июня 2020 года.

Футбол УЕФА оштрафовал устроившую забег в финале Лиги чемпионов девушку После появления девушки на поле стадиона «Ванда Метрополитано» на 18-й минуте матча между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (2:0) количество подписчиков ее аккаунта в Instagram увеличилось с 300 тыс. до 2 млн.

Общество YouTube запретил шовинистические видео Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.

Политика Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья Молдавия не собирается платить России за газ, который поставлен Приднестровскому региону, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

Шоу-бизнес Невеста Тимати снова спровоцировала слухи о беременности Как пишет "СтарХит", первые признаки беременности появились у Виктории еще в начале этого года, когда она была замечена в госпитале "Лапино", где рожают многие звездные мамы.

Экономика После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.

Происшествия Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.

Музыка Новый клип «Ленинграда» восприняли неоднозначно Пользователи в комментариях отмечают высокое качество клипа и обсуждают острую тему, которую Сергей Шнуров затронул в новой работе.

Гаджеты В Google Play обнаружилось более 200 приложений со зловредной рекламой В Google Play обнаружилась очередная подборка приложений зловредного характера с сотнями миллионов установок.

Шоу-бизнес Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.

Экономика Всемирный банк рассказал о росте экономики РФ В 2019 году Всемирный банк ожидает, что экономика РФ вырастет всего на 1,2%.

Политика Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в «банальном плагиате» Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность», — написал Цеголко в своём Facebook.