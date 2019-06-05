Экономика

ВТБ не исключил повышения номинала акцийИнтерфакс 09:52

ВТБ не исключает повышения номинала акций для удобства работы с ними, сообщил президент - председатель правления банка Андрей Костин в ходе годового собрания акционеров кредитной организации.
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Котировки ВТБ выросли на 4,5% в ходе собрания акционеров

РБК13:10

Глава ВТБ допустил возможность выкупа «префов» и увеличения номинала акций

Financial One10:15

Костин не исключил увеличения номинала акций ВТБ

ТАСС09:40

Акции ВТБ усилили рост до 5% и вышли на максимумы дня после слов главы банка

ПРАЙМ10:21

ВТБ не исключил повышения номинала акций

Интерфакс09:52

ВТБ не планирует выкупать или конвертировать «префы»

Finam.Ru10:01
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
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В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
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Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала встречу лидера ЛДПР Владимира Жириновского с американской журналисткой Джилл Догерти в Москве.
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Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
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Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья

Молдавия не собирается платить России за газ, который поставлен Приднестровскому региону, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
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Как пишет "СтарХит", первые признаки беременности появились у Виктории еще в начале этого года, когда она была замечена в госпитале "Лапино", где рожают многие звездные мамы.
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После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь

Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено в 08:44
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Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
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МАК полностью реконструировал полет сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

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Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность», — написал Цеголко в своём Facebook.
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук, директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.
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