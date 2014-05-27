Экономика
ВТБ назвал технической ошибкой данные о выдаче ЦАР кредита на $12 млрд
ВТБ назвал технической ошибкой данные о выдаче ЦАР кредита на $12 млрдBFM.ruвчера в 23:30
ВТБ не выдавал кредитов на $12 млрд Центральноафриканской Республике. Данные об этом появились, скорее всего, в результате технической ошибки при кодировании, заявил представитель банка изданию «Коммерсантъ».
BFM.ruвчера в 23:30
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Финансы
ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января
По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 07:43
Экономика
Больше половины новых российских евробондов купили британцы
Более половины последнего выпуска российских еврооблигаций на общую сумму €1 млрд, размещенных накануне, выкупили британские инвесторы, следует из сообщения инвестиционной компании «ВТБ Капитал», выступавшей организатором размещения.
Обновлено в 07:31
Экономика
Правительство выделит до 10 млрд руб. на закупки алюминия
Правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд рублей для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. тонн.
Обновлено в 07:23
Экономика
АФК «Система» договорилась о продаже «Детского мира»
АФК «Система» может закрыть сделку по продаже своего пакета в «Детском мире» в 2018 году, заявил журналистам основной акционер компании Владимир Евтушенков.
Обновлено в 07:24
Энергетика
Путин: Россию устраивает цена нефти $60 за баррель
Путин пояснил, устраивает потому, что исходя из цен на нефть формируется бюджет страны.
Обновлено в 07:45
Энергетика
Прибыль «Лукойла» за девять месяцев выросла в 1,5 раза
Нефтяная компания «Лукойл» за январь — сентябрь 2018 г. получила чистую прибыль в 460,1 млрд руб. (+54,24% год к году), говорится в отчете компании (по МСФО).
Обновлено в 07:31
Экономика
Орешкин заявил о планах оценивать KPI регионов по росту инвестиций
На минувшей неделе 20 ноября Росстат отчитался о резком ускорении роста инвестиций в третьем квартале этого года.
Обновлено в 07:32
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Лидером рейтинга, как и год назад, осталась французская компания Auchan, сохранившая первое место, несмотря на то, что ее выручка в России сократилась за год на 11,77% (с 403,6 млрд руб. до 356,1 млрд руб.).
Обновлено в 07:45
Экономика
Путин подписал закон о налоговом режиме для самозанятых
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 января 2019 года самозанятые будут платить налоги.
Обновлено в 07:20
Экономика
Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды
В апреле 2017 года РБК писал о схеме, позволяющей мошенникам красть средства с банковских счетов крупных компаний при помощи судебных решений, причем речь шла не об отмывании средств через исполнительные листы судов, а о самом настоящем воровстве.
Обновлено в 06:54
Экономика
Facebook вводит для россиян 20-процентный НДС на рекламу с 2019 года
Пользователи из России с 1 января 2019 года при покупке рекламы на Facebook должны будут выплачивать НДС в размере 20%, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:16
Экономика
Парламент Петербурга утвердил параметры бюджета на 2019 год
Аналогичная показателю 2019 года сумма дефицита закладывалась в бюджет на 2018 год при доходах 538,7 млрд руб. и расходах 591,6 млрд руб. Социальная направленность Ранее сообщалось, что при рассмотрении бюджета поддержку парламентариев получили поправки, разработанные под руководством врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова депутатской фракцией "Единая Россия".
Обновлено в 06:32
Экономика
Шохин рассказал о риске срыва сделки Schlumberger и EDC
Если покупка международной нефтесервисной компанией Schlumberger акций российской буровой компании Eurasia Drilling Company (EDC) не состоится до конца года, есть риск, что она сорвется вообще.
Обновлено в 07:00
Недвижимость
Треть премиальных ЖК в продаже оказались проектами редевелопмента
В настоящий момент на рынке премиальных новостроек Москвы представлено 19 проектов редевелопмента.
Обновлено в 07:34
Политика
Силуанов объяснил различие «майских указов» 2012 и 2018 годов
"Майские указы" 2018 года отличаются от указов 2012 года подходом к реализации поставленных задач.
Обновлено в 05:05