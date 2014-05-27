Экономика

ВТБ назвал технической ошибкой данные о выдаче ЦАР кредита на $12 млрд
BFM.ru
вчера в 23:30

ВТБ не выдавал кредитов на $12 млрд Центральноафриканской Республике. Данные об этом появились, скорее всего, в результате технической ошибки при кодировании, заявил представитель банка изданию «Коммерсантъ».
BFM.ruвчера в 23:30

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ВТБ объяснил технической ошибкой данные о выдаче ЦАР кредита на $12 млрд

Коммерсантъвчера в 23:06
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Финансы

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Более половины последнего выпуска российских еврооблигаций на общую сумму €1 млрд, размещенных накануне, выкупили британские инвесторы, следует из сообщения инвестиционной компании «ВТБ Капитал», выступавшей организатором размещения.
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АФК «Система» договорилась о продаже «Детского мира»

АФК «Система» может закрыть сделку по продаже своего пакета в «Детском мире» в 2018 году, заявил журналистам основной акционер компании Владимир Евтушенков.
Обновлено в 07:24
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Путин пояснил, устраивает потому, что исходя из цен на нефть формируется бюджет страны.
Обновлено в 07:45
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Обновлено в 07:31
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Орешкин заявил о планах оценивать KPI регионов по росту инвестиций

На минувшей неделе 20 ноября Росстат отчитался о резком ускорении роста инвестиций в третьем квартале этого года.
Обновлено в 07:32
Экономика

Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

Лидером рейтинга, как и год назад, осталась французская компания Auchan, сохранившая первое место, несмотря на то, что ее выручка в России сократилась за год на 11,77% (с 403,6 млрд руб. до 356,1 млрд руб.).
Обновлено в 07:45
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Путин подписал закон о налоговом режиме для самозанятых

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Обновлено в 07:20
Экономика

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В апреле 2017 года РБК писал о схеме, позволяющей мошенникам красть средства с банковских счетов крупных компаний при помощи судебных решений, причем речь шла не об отмывании средств через исполнительные листы судов, а о самом настоящем воровстве.
Обновлено в 06:54
Экономика

Facebook вводит для россиян 20-процентный НДС на рекламу с 2019 года

Пользователи из России с 1 января 2019 года при покупке рекламы на Facebook должны будут выплачивать НДС в размере 20%, говорится в пресс-релизе компании.
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Аналогичная показателю 2019 года сумма дефицита закладывалась в бюджет на 2018 год при доходах 538,7 млрд руб. и расходах 591,6 млрд руб. Социальная направленность Ранее сообщалось, что при рассмотрении бюджета поддержку парламентариев получили поправки, разработанные под руководством врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова депутатской фракцией "Единая Россия".
Обновлено в 06:32
Экономика

Шохин рассказал о риске срыва сделки Schlumberger и EDC

Если покупка международной нефтесервисной компанией Schlumberger акций российской буровой компании Eurasia Drilling Company (EDC) не состоится до конца года, есть риск, что она сорвется вообще.
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Треть премиальных ЖК в продаже оказались проектами редевелопмента

В настоящий момент на рынке премиальных новостроек Москвы представлено 19 проектов редевелопмента.
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Силуанов объяснил различие «майских указов» 2012 и 2018 годов

"Майские указы" 2018 года отличаются от указов 2012 года подходом к реализации поставленных задач.
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