Экономика

ВТБ назвал технической ошибкой данные о выдаче ЦАР кредита на $12 млрд
BFM.ru
вчера в 23:30

ВТБ не выдавал кредитов на $12 млрд Центральноафриканской Республике. Данные об этом появились, скорее всего, в результате технической ошибки при кодировании, заявил представитель банка изданию «Коммерсантъ».
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