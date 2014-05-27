Экономика
Информация о кредите в $12 млрд, выданном банком ВТБ Центральноафриканской республике, появилась в отчете в результате технической ошибки, данные будут скорректированны, сообщил РБК представитель ВТБ.
РБКвчера в 15:44
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Экономика
ЦБ РФ 14 декабря рассмотрит и повышение, и сохранение ключевой ставки
ЦБ отмечает разные тенденции со стороны внешних и внутренних факторов.
Обновлено в 04:43
Экономика
Орешкин заявил о планах оценивать KPI регионов по росту инвестиций
На минувшей неделе 20 ноября Росстат отчитался о резком ускорении роста инвестиций в третьем квартале этого года.
Обновлено в 04:41
Экономика
Правительство выделит до 10 млрд руб. на закупки алюминия
Правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд рублей для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. тонн.
Обновлено в 04:44
Экономика
Костин сравнил Украину с зазеркальем после ситуации с «дочкой» ВТБ
Глава ВТБ Андрей Костин заявил о том, что украинская «дочка» финансовой группы (VTB Bank), которая накануне была признана Нацбанком Украины неплатежеспособной, была готова выполнить все обязательства перед клиентами, но ей не дали это сделать.
Обновлено в 04:01
Финансы
Минфин разместил евробонды на €1 млрд под 3% годовых
Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро в 11:30 мск, ориентир ставки доходности составлял 3%, говорил ранее источник ТАСС.
Обновлено в 04:32
Экономика
Facebook вводит для россиян 20-процентный НДС на рекламу с 2019 года
Пользователи из России с 1 января 2019 года при покупке рекламы на Facebook должны будут выплачивать НДС в размере 20%, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 04:30
Экономика
Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды
В апреле 2017 года РБК писал о схеме, позволяющей мошенникам красть средства с банковских счетов крупных компаний при помощи судебных решений, причем речь шла не об отмывании средств через исполнительные листы судов, а о самом настоящем воровстве.
Обновлено в 04:30
Экономика
Кудрин назвал долю неиспользуемых земель в России
Более 60% земли в России, находящейся в федеральной собственности, не используется.
Обновлено в 04:39
Экономика
Автопром попросил Силуанова пересмотреть реформу господдержки
Объединение автопроизводителей России (ОАР) направило министру финансов Антону Силуанову письмо, в котором сообщили о рисках изменения системы государственной поддержки промышленности в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», пишет 28 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.
Обновлено в 04:22
Энергетика
В Правительстве решили создать рабочую группу по топливному рынку
По итогам совещания было решено создать рабочую группу при Минэнерго, в которую войдут все ключевые объединения независимых АЗС, трейдеров и ВИНК для выработки совместных предложений по развитию розничного рынка.
Обновлено в 04:35
Экономика
Путин подписал закон о налоговых льготах меценатам
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах лицам, оказавшим финансовую поддержку государственным и муниципальным учреждениям культуры, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 03:44
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Лидером рейтинга, как и год назад, осталась французская компания Auchan, сохранившая первое место, несмотря на то, что ее выручка в России сократилась за год на 11,77% (с 403,6 млрд руб. до 356,1 млрд руб.).
Обновлено в 04:42
Финансы
Российский рынок начнет день ростом. В авангарде — нефтяной сектор
Рынки США накануне торговались в плюсе, азиатские индексы начали сегодняшний день разнонаправленно, а фьючерсы на нефть Brent прибавляют в пределах 1%. Однако несколько портят картину сообщения из Вашингтона, считают аналитики.
Обновлено в 02:08
Экономика
Цены на запчасти для ремонта по ОСАГО поднимут с 1 декабря
Составитель справочников — Российский союз автостраховщиков (РСА) — обновил среднюю стоимость запчастей для натурального возмещения по ОСАГО в соответствии с предписанием антимонопольной службы Татарстана, которая еще в 2016 году выявила занижение цен в справочниках.
Обновлено в 04:15
Экономика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО выросла за 9 месяцев на 28,1%
Чистая прибыль компании "Трансконтейнер" по МСФО в январе-сентябре 2018 года составила 6 млрд 643 млн рублей, что на 28,1% больше показателя за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 03:53