Финансы

ВТБ направит на дивиденды 15% от прибылиRambler News Service 07:53

Набсовет ВТБ принял решение, что банк направит на дивиденды по итогам 2018 года не 50%, а 15% от чистой прибыли по МСФО, остальная часть прибыли пойдет на повышение уровня достаточности капитала банка в связи с ростом требований ЦБ, сообщил журналистам председатель набсовета ВТБ Антон Силуанов.
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