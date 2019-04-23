Финансы
ВТБ направит на дивиденды всего 15% чистой прибылиСаминвестор 09:22
В 2020 году ВТБ вернётся к практике выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, заверил Силуанов. Отметим, что дивидендная политика ВТБ предусматривает направление на выплаты не менее 25% от чистой прибыли. В 2018 году чистая прибыль ВТБ составила 178,8 млрд рублей.
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