ВТБ направит на дивиденды всего 15% чистой прибылиСаминвестор вчера в 09:22

В 2020 году ВТБ вернётся к практике выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, заверил Силуанов. Отметим, что дивидендная политика ВТБ предусматривает направление на выплаты не менее 25% от чистой прибыли. В 2018 году чистая прибыль ВТБ составила 178,8 млрд рублей.

ВТБ направит на дивиденды всего 15% чистой прибыли

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