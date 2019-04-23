Финансы
ВТБ направит на выплату дивидендов за 2018 год 15% прибылиКоммерсантъ вчера в 09:33
Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2018 год 15% чистой прибыли по МСФО. Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, возглавляющий набсовет заявил, что остальная часть пойдет на повышение достаточности капитала банка.
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«Ъ» узнал детали законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале
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Политика
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший в Россию с визитом, попробовал каравай.
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Происшествия
Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке
Обновлено в 01:12
Авто
Автомобили Lada начали продавать в Монголии
В городе Улан-Батор уже открылся первый дилерский центр, который продает жителям Монголии модели Lada Vesta, Lada 4x4 и Lada Vesta Cross.
Обновлено вчера в 17:25
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Боевые вертолеты Ми-35М получили комплекс бортовой обороны «Витебск»
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Обновлено в 03:26
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В Репино нашли шесть гранат времен войны
Во вторник вечером, 23 апреля, на Прямой улице у Репинского сквера обнаружили сразу шесть гранат времени Великой Отечественной войны.
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Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
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Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Названа доля нелегальных сигарет в России
В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Маск прокомментировал взрыв Tesla на парковке в Шанхае
Обновлено вчера в 19:19
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Обновлено в 03:06
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В Кузбассе появится правительство
Сегодня парламентарии внесли соответствующие поправки в устав региона.
Обновлено в 02:36
Наука
Геологи узнали, почему магнитное поле Земли меняется рывками
Интенсивность магнитного поля нашей планеты резко меняется каждое десятилетие из-за особых волн турбулентности, существующих в ядре Земли.
Обновлено в 03:17
Транспорт
Расписание движения электричек изменится в майские праздники
Изменения в расписании коснутся периода майских праздников, сообщили в пресс-службе ЦППК.
Обновлено в 03:07
Хоккей
«Бостон» обыграл «Торонто» и победил в серии со счётом 4-3
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Росстат решил измерять уровень бедности новым способом
Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) заявило о переходе на международный метод измерения уровня бедности в стране — по индексам немонетарной бедности — и готово публиковать новые данные уже с 2020 года.
Обновлено вчера в 21:41
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Экономика
Сбербанк станет совладельцем Rambler Group
Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено 22 апреля в 04:55
Здоровье
Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи
Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА "Новости".
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