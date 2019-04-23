Финансы

ВТБ направит на выплату дивидендов за 2018 год 15% прибылиКоммерсантъ вчера в 09:33

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2018 год 15% чистой прибыли по МСФО. Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, возглавляющий набсовет заявил, что остальная часть пойдет на повышение достаточности капитала банка.
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ВТБ рекомендовал дивиденды в 15% прибыли по МСФО: негативно с точки зрения восприятия

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