ВТБ направит на выплату дивидендов за 2018 год 15% прибылиКоммерсантъ вчера в 09:33

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2018 год 15% чистой прибыли по МСФО. Вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, возглавляющий набсовет заявил, что остальная часть пойдет на повышение достаточности капитала банка.

ВТБ направит на выплату дивидендов за 2018 год 15% прибыли

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