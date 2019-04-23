Финансы
ВТБ направит на дивиденды 15% от прибылиRambler News Service вчера в 07:53
Набсовет ВТБ принял решение, что банк направит на дивиденды по итогам 2018 года не 50%, а 15% от чистой прибыли по МСФО, остальная часть прибыли пойдет на повышение уровня достаточности капитала банка в связи с ростом требований ЦБ, сообщил журналистам председатель набсовета ВТБ Антон Силуанов.
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Обновлено в 02:39
Армия и оружие
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Обновлено в 05:47
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Обновлено в 03:14
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Общество
Меры по ускорению реновации одобрили в Заксобрании Петербурга
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 24 апреля приняли в первом чтении пакет поправок для ускорения реализации региональной программы реновации.
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Вратарь московского ФК ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в музыкальном видео группы «Руки Вверх!».
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