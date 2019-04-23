Финансы
ВТБ направит на дивиденды 15% от прибылиRambler News Service 07:53
Набсовет ВТБ принял решение, что банк направит на дивиденды по итогам 2018 года не 50%, а 15% от чистой прибыли по МСФО, остальная часть прибыли пойдет на повышение уровня достаточности капитала банка в связи с ростом требований ЦБ, сообщил журналистам председатель набсовета ВТБ Антон Силуанов.
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