Финансы
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ вынуждает банки пересматривать условия по низкомаржинальным продуктам, например, ВТБ планирует увеличить ставки по ипотеке, по депозитам и остальным кредитам будет принимать решение с учётом действий других игроков, сообщили РИА Новости в пресс-службе госбанка.
РИА Новостивчера в 09:44
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минстрой предупредил о росте ставок по ипотеке из-за повышения ключевой ставки
Реальное времявчера в 10:27
ВТБ планирует поднять ставки по ипотеке после повышения ключевой ставки
Rambler News Serviceвчера в 09:28
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Финансы
Госбюджет Японии на 2019 год станет рекордным
Правительство Японии намерено принять рекордный в истории страны бюджет на следующий финансовый год, сообщило 15 декабря японское общественное телевидение NHK.
Обновлено вчера в 23:47
Финансы
Прогноз: что скажет рубль на «упреждающее» повышение ставки ЦБ
Принятое ЦБ РФ "упреждающее" решение о повышении ставки и возобновлении покупок валюты, которое противоречило аналогичным сентябрьским мерам регулятора, еще более запутало последующие перспективы для рубля.
Обновлено в 05:17
Финансы
Девелоперская компания ВТБ запланировала провести делистинг
Принадлежащая ВТБ девелоперская компания «Галс-Девелопмент» на внеочередном собрании акционеров примет решение о делистинге акций.
Обновлено вчера в 15:48
Финансы
В 2023 году «Крайинвестбанк» присоединится к своему санатору РНКБ
Крайинвестбанк в 2023 году присоединится к своему санатору - принадлежащему государству РНКБ, следует из сообщения ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 09:57
Финансы
Объем прямых иностранных инвестиций в Китай продолжает расти
Реальный объем иностранных инвестиций в январе-ноябре составил 793,3 миллиарда юаней, сократившись в годовом выражении на 1,3%. В долларах этот показатель составил 121,3 миллиарда долларов (увеличение на 1,1%).
Обновлено вчера в 06:08
Финансы
Курс доллара вырос на 18 копеек
По состоянию на 11:26 мск биржевой курс доллара вырос на 24 копейки, составив 66,475 рубля.
Обновлено вчера в 03:44
Финансы
Итоги заседания Банка России пока не побудили рубль к действиям
По итогам заседания Банка России ключевая ставка была повышена с 7,50% годовых до 7,75% годовых.
Обновлено вчера в 10:00
Финансы
Биткоин достиг годового минимума
14 декабря, после довольно большой распродажи по цене в $3 400 цена биткоина упала до нового годового минимума.
Обновлено вчера в 02:06
Финансы
Сбербанк в этом году рассчитывает получить $12,5 млрд чистой прибыли
Сбербанк по итогам 2018 года рассчитывает получить $12-12,5 млрд (порядка 830 млрд рублей по официальному курсу) чистой прибыли.
Обновлено вчера в 04:30
Финансы
ЦБ РФ сообщил о росте международных резервов РФ за неделю
Международные резервы России за неделю увеличились на 1,5 миллиарда долларов США, сообщает Центробанк РФ.
Обновлено 13 декабря в 09:23
Финансы
Производство электроэнергии в Удмуртии увеличилось на 10,1%
Производство электроэнергии в Удмуртии за 11 месяцев 2018 года увеличилась на 10,1% по сравнению с таим же периодом прошлого года.
Обновлено в 07:47
Финансы
Минэкономразвития пересмотрит прогноз по курсу рубля в апреле
Минэкономразвития РФ планирует пересмотреть прогноз по курсу рубля в апреле 2019 года, пока ведомство не видит причин менять его.
Обновлено 13 декабря в 10:55
Финансы
Сбербанк ожидает роста зарплат в России в 2019 году на уровне 2,5%
Сбербанк ожидает, что рост зарплат в целом по России в 2019 году составит 2,5% против 7,5% в 2018 году.
Обновлено 12 декабря в 06:04
Финансы
Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов
Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин.
Обновлено 13 декабря в 04:00
Финансы
ЦБ напугал рубль валютными закупками
Сегодня ЦБ РФ поднял ключевую ставку, что никоим образом не повлияет на курс рубля.
Обновлено вчера в 09:25