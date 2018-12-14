Повышение ключевой ставки ЦБ РФ вынуждает банки пересматривать условия по низкомаржинальным продуктам, например, ВТБ планирует увеличить ставки по ипотеке, по депозитам и остальным кредитам будет принимать решение с учётом действий других игроков, сообщили РИА Новости в пресс-службе госбанка.

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