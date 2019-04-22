Финансы
ВТБ начнет одобрять ипотеку онлайнRambler News Service 07:43
Клиенты смогут получить решение по выдаче ипотечного кредита банком ВТБ без посещения офиса, следует из презентации заместителя президента-председателя правления кредитной организации Анатолия Печатникова.
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Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
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Авто
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Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.
Обновлено в 06:22
Общество
«Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии
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Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке
Обновлено в 06:34
Футбол
Жардим о матче с «ПСЖ»: «Мбаппе показал свою эффективность»
Килиан Мбаппе показал свою эффективность, он решил судьбу матча.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
Обновлено в 14:30
Футбол
Мбаппе показал скорость 38 км/ч перед первым голом «Монако». Это быстрее, чем Болт на стометровке
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче Лиги 1 против «Монако» (3:1). Как сообщает Daily Mail, в ситуации с первым голом Мбаппе в ходе ускорения развил скорость в 38 км/ч.
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Экономика
Президент внес приятные изменения по транспортному налогу
Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Обновлено в 09:25
Спорт
Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
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ЖКХ
Стал известен график отключения горячей воды
График отключения горячей воды на 2019 год опубликован на сайте «Московской объединенной энергетической компании».
Обновлено в 09:51
Общество
Дмитрий Быков впервые вышел на связь
Обновлено в 14:27
Происшествия
СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами
Обновлено в 09:32
Политика
Митрополит Филарет поздравил Зеленского с победой
Украинский митрополит Филарет поздравил с победой во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин рассказал о разводе с боксершей Рагозиной
Очередной звездный брак распался. В центре событий — адвокат Сергей Жорин и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.
Обновлено в 12:23
Футбол
Погба рассказал о словах Сульшера после проигрыша «Эвертону»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о том, что услышала в раздевалке команда от наставника Уле-Гуннар Сульшера после поражения в игре 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Эвертоном" (0:4), передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:01
Происшествия
В петербургский суд передали дело об избиении школьника за педофилию
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в избиении и пытках школьника за совершение им противоправных действий в отношении маленькой сестры, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов.
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Происшествия
Оползень обрушил жилой дом в Стамбуле
Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня. Сейчас на месте работают спецслужбы.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
В США призвали готовиться к возможному конфликту с Россией и Китаем
Американские специалисты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) призвали Пентагон начать подготовку к возможному конфликту США с Россией и Китаем.
Обновлено в 07:24
Политика
Геращенко: Команда Зеленского за сутки отреклась от всех обещаний
Всего за сутки с момента оглашения результатов экзитпола команда Владимира Зеленского отреклась от всех данных обещаний.
Обновлено в 11:45
Спорт
Олимпийская чемпионка Ильиных объявила о завершении карьеры
Обновлено в 11:42
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Политика
Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду
Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
24-летний сын Ирины Цывиной разрыдался на церемонии прощания с матерью
В Москве проходит прощание с Ириной Цывиной Одним из первых в зале появился сын Ирины Цывиной Евгений, который родился в браке актрисы с Георгием Пусепом.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото
Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено в 11:33
Политика
Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью президента Владимира Путина, будет защищать кандидатскую диссертацию
Обновлено в 15:31
Происшествия
Карлосу Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новое обвинение бывшему главе Nissan Карлосу Гону в присвоении средств концерна.
Обновлено в 01:40
Политика
Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
Обновлено в 13:00
Технологии
Новые алгоритмы Яндекса очистят интернет от фото и видео 18+
В целом, алгоритмы сервиса могут распознавать текст на отсканированных изображениях и фотографиях, классифицировать их и определять лица людей на фото.
Обновлено в 12:31