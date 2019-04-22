Финансы

ВТБ начнет одобрять ипотеку онлайнRambler News Service 07:43

Клиенты смогут получить решение по выдаче ипотечного кредита банком ВТБ без посещения офиса, следует из презентации заместителя президента-председателя правления кредитной организации Анатолия Печатникова.
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ВТБ в мае запустит новые условия кредитования при льготной ипотеке

РИА Новости08:17

ВТБ начнет одобрять ипотеку онлайн

Банки.ру08:09

ВТБ начнет одобрять ипотеку онлайн

Rambler News Service07:43

В Челябинской области ипотечные сделки уходят в онлайн

Коммерсантъ Челябинск05:23
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Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid

Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.
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"Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.
Обновлено в 14:48
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Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке

Обновлено в 06:34
Футбол

Жардим о матче с «ПСЖ»: «Мбаппе показал свою эффективность»

Килиан Мбаппе показал свою эффективность, он решил судьбу матча.
Обновлено вчера в 19:20
Политика

Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
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Футбол

Мбаппе показал скорость 38 км/ч перед первым голом «Монако». Это быстрее, чем Болт на стометровке

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче Лиги 1 против «Монако» (3:1). Как сообщает Daily Mail, в ситуации с первым голом Мбаппе в ходе ускорения развил скорость в 38 км/ч.
Обновлено в 11:00
Экономика

Президент внес приятные изменения по транспортному налогу

Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
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Спорт

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Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
ЖКХ

Стал известен график отключения горячей воды

График отключения горячей воды на 2019 год опубликован на сайте «Московской объединенной энергетической компании».
Обновлено в 09:51
Общество

Дмитрий Быков впервые вышел на связь

Обновлено в 14:27
Происшествия

СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами

Обновлено в 09:32
Политика

Митрополит Филарет поздравил Зеленского с победой

Украинский митрополит Филарет поздравил с победой во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес

Адвокат Жорин рассказал о разводе с боксершей Рагозиной

Очередной звездный брак распался. В центре событий — адвокат Сергей Жорин и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.
Обновлено в 12:23
Футбол

Погба рассказал о словах Сульшера после проигрыша «Эвертону»

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о том, что услышала в раздевалке команда от наставника Уле-Гуннар Сульшера после поражения в игре 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Эвертоном" (0:4), передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:01
Происшествия

В петербургский суд передали дело об избиении школьника за педофилию

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в избиении и пытках школьника за совершение им противоправных действий в отношении маленькой сестры, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Оползень обрушил жилой дом в Стамбуле

Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня. Сейчас на месте работают спецслужбы.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

В США призвали готовиться к возможному конфликту с Россией и Китаем

Американские специалисты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) призвали Пентагон начать подготовку к возможному конфликту США с Россией и Китаем.
Обновлено в 07:24
Политика

Геращенко: Команда Зеленского за сутки отреклась от всех обещаний

Всего за сутки с момента оглашения результатов экзитпола команда Владимира Зеленского отреклась от всех данных обещаний.
Обновлено в 11:45
Спорт

Олимпийская чемпионка Ильиных объявила о завершении карьеры

Обновлено в 11:42
Общество

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Политика

Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду

Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

24-летний сын Ирины Цывиной разрыдался на церемонии прощания с матерью

В Москве проходит прощание с Ириной Цывиной Одним из первых в зале появился сын Ирины Цывиной Евгений, который родился в браке актрисы с Георгием Пусепом.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото

Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено в 11:33
Политика

Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью президента Владимира Путина, будет защищать кандидатскую диссертацию

Обновлено в 15:31
Происшествия

Карлосу Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan

Прокуратура Токио предъявила новое обвинение бывшему главе Nissan Карлосу Гону в присвоении средств концерна.
Обновлено в 01:40
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Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
Обновлено в 13:00
Технологии

Новые алгоритмы Яндекса очистят интернет от фото и видео 18+

В целом, алгоритмы сервиса могут распознавать текст на отсканированных изображениях и фотографиях, классифицировать их и определять лица людей на фото.
Обновлено в 12:31
Культура

Владимир Зеленский: как шоумен дошел до кандидата в президенты Украины

Обновлено в 03:32
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