ВТБ начнет одобрять ипотеку онлайнRambler News Service 07:43

Клиенты смогут получить решение по выдаче ипотечного кредита банком ВТБ без посещения офиса, следует из презентации заместителя президента-председателя правления кредитной организации Анатолия Печатникова.

Авто Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.

Общество «Россети» выделят Чечне средства для снижения потерь электроэнергии "Россети" планируют выделить Чечне до 2022 года более 5,6 млрд рублей для снижения потерь электроэнергии, - сообщил сегодня генеральный директор МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") Виталий Иванов.

Политика Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.

Футбол Мбаппе показал скорость 38 км/ч перед первым голом «Монако». Это быстрее, чем Болт на стометровке Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче Лиги 1 против «Монако» (3:1). Как сообщает Daily Mail, в ситуации с первым голом Мбаппе в ходе ускорения развил скорость в 38 км/ч.

Экономика Президент внес приятные изменения по транспортному налогу Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Спорт Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.

Происшествия Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.

ЖКХ Стал известен график отключения горячей воды График отключения горячей воды на 2019 год опубликован на сайте «Московской объединенной энергетической компании».

Политика Митрополит Филарет поздравил Зеленского с победой Украинский митрополит Филарет поздравил с победой во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Адвокат Жорин рассказал о разводе с боксершей Рагозиной Очередной звездный брак распался. В центре событий — адвокат Сергей Жорин и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.

Футбол Погба рассказал о словах Сульшера после проигрыша «Эвертону» Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о том, что услышала в раздевалке команда от наставника Уле-Гуннар Сульшера после поражения в игре 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Эвертоном" (0:4), передает "Советский спорт".

Происшествия В петербургский суд передали дело об избиении школьника за педофилию Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в избиении и пытках школьника за совершение им противоправных действий в отношении маленькой сестры, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов.

Происшествия Оползень обрушил жилой дом в Стамбуле Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня. Сейчас на месте работают спецслужбы.

Армия и оружие В США призвали готовиться к возможному конфликту с Россией и Китаем Американские специалисты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) призвали Пентагон начать подготовку к возможному конфликту США с Россией и Китаем.

Политика Геращенко: Команда Зеленского за сутки отреклась от всех обещаний Всего за сутки с момента оглашения результатов экзитпола команда Владимира Зеленского отреклась от всех данных обещаний.

Общество Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.

Политика Штаб Зеленского назвал законопроекты, которые первыми внесут в Раду Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского, назвал в ходе брифинга законопроекты, которые первыми будут предложены на обсуждение Верховной рады.

Шоу-бизнес 24-летний сын Ирины Цывиной разрыдался на церемонии прощания с матерью В Москве проходит прощание с Ириной Цывиной Одним из первых в зале появился сын Ирины Цывиной Евгений, который родился в браке актрисы с Георгием Пусепом.

Шоу-бизнес Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.

Происшествия Карлосу Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan Прокуратура Токио предъявила новое обвинение бывшему главе Nissan Карлосу Гону в присвоении средств концерна.

Политика Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.