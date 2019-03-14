Экономика
ВТБ может войти в капитал «Ростелекома» через сделку с акциями Tele2ТАСС 05:55
ВТБ может стать акционером "Ростелекома" в рамках сделки по продаже оператору своих акций в Tele2. Об этом журналистам сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
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ВТБ может войти в капитал «Ростелекома» в рамках сделки по консолидации Tele2
Rambler News Service05:46
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