ВТБ может войти в капитал «Ростелекома» через сделку с акциями Tele2ТАСС 05:55

ВТБ может стать акционером "Ростелекома" в рамках сделки по продаже оператору своих акций в Tele2. Об этом журналистам сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

ВТБ может войти в капитал «Ростелекома» через сделку с акциями Tele2

Политика В России запретили полеты Boeing 737 MAX Росавиация ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве России до особого распоряжения, сообщил глава ведомства Александр Нерадько.

Происшествия Планировавших совершить теракт боевиков нейтрализовали на Ставрополье В Ставропольском крае были ликвидированы двое боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые планировали совершить теракт.

Политика Алексей Венедиктов сохранил пост главреда «Эха Москвы» Собрание журналистов "Эхо Москвы" в четверг большинством голосов переизбрало Алексея Венедиктова на пост главного редактора радиостанции на следующие пять лет, передает корреспондент "Интерфакса".

Происшествия В Киеве убит сотрудник администрации президента Украины В Киеве на улице Багговутовской найдено тело Александра Бухтатого — сотрудника администрации президента Украины, сообщил 14 марта телеканал «Эспресо».

Политика Путин призвал снизить ставку по ипотеке до 8 процентов Национальный лидер заявил, что необходимо снизить ставку по ипотеке. По словам Владимира Путина, важно вернуться к ипотеке в 8 процентов.

Политика FT: часть «Северного потока-2» выделят в отдельную компанию Группа по строительству трубопровода «Северный поток-2», создающегося для импорта российского газа в Германию, рассматривает возможность выделения последних 50 км в отдельную компанию, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Политика Депутат Госдумы от «Единой России» — диабетикам: «Есть надо меньше» Депутат Государственной думы РФ Николай Герасименко («Единая Россия») считает, что больные диабетом жители России смогут избавиться от инсулиновой зависимости, если похудеют.

Происшествия Директор крупнейшего в России троллейбусного завода задержан за взятку Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой инспекции по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении Ивана Котвицкого и сотрудника завода расследуется дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц в особо крупном размере).

Политика Порошенко отправляется в Донбасс Президент Украины Петр Порошенко заявил, что направляется на линию разграничения в Донбассе, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Певица Юлия Началова находится в коме Певицу Юлию Началову, которая была госпитализирована в одну из московских клиник после резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры, ввели в искусственную кому.

Технологии Хакеры атаковали «Яндекс» из-за уязвимости в реестре Роскомнадзора В ходе атаки злоумышленник, владеющий заблокированным доменом, мог связать его с IP-адресом любого другого сайта, тем самым добиваясь его блокировки, поясняет РБК.

Энергетика Минприроды впервые оценило стоимость всей нефти в России Первая оценка дана на конец 2017 года: стоимость запасов нефти — 39,6 трлн руб.; стоимость газа — 11,3 трлн руб.; коксующего угля — почти 2 трлн руб. Также были оценены запасы: железной руды — 808 млрд руб.; алмазов — 505 млрд руб.; золота — 480 млрд руб. Общая стоимость всех энергетических и минеральных ресурсов составила 55,2 трлн руб. (60% ВВП за 2017 год).

Авто Opel выйдет на российский рынок с тремя моделями Немецкий автопроизводитель Opel выведет на российский рынок модели Grandland X, Zafira Life и Vivaro.

Общество Строить вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут в 2020 году Строить вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут уже в 2020 году.

Политика Российские пранкеры разыграли венесуэльского оппозиционера Гуайдо Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Экономика Герман Греф назвал УБРиР отставшим на десять лет Уральский банк реконструкции и развития отстал в диджитал-развитии «на десять лет», заявил глава Сбербанка России Герман Греф на мастер-классе финала конкурса «Лидеры России» в Сочи.

Происшествия МВД открестилось от изъятия миллиардов рублей на рынках Москвы В московском главке МВД опровергли информацию об изъятии двух миллиардов рублей и оборудования для майнинга криптовалют на столичных рынках, ранее распространенную некоторыми СМИ.

Автоспорт FIA назначила временного гоночного директора на Гран-при Австралии Напомним, 14 марта в возрасте 66 лет скоропостижно скончался прежний гоночный директор «Формулы — 1» Чарли Уайтинг, который работал в этой должности с 1997 года.

Политика МИД оценил планы США финансировать борьбу с «пагубным влиянием России» "Даже беглый просмотр перечисленных сфер показывает, что Вашингтон использует всевозможные предлоги для оправдания своих активных попыток ослабить влияние России на мировой арене и переориентировать другие страны на сотрудничество с США", — отметили в МИде.

Экономика Первая попытка ЦБ продать санируемый банк провалилась ЦБ решил санировать АТБ в апреле прошлого года. На тот момент банк занимал 60-е место по величине активов среди российских банков.

Происшествия Обвиняемого в шпионаже Уилана оставили в СИЗО Мосгорсуд подтвердил законность ареста гражданина четырех стран Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже против России.

Политика Глава Украинского института нацпамяти ответил на обвинения СК Ранее СК возбудил дело против главы Украинского института нацпамяти "по факту реабилитации нацизма".

Политика Госдума приняла закон об ужесточении наказания за создание ОПГ Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).