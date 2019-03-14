Экономика
ВТБ может войти в капитал «Ростелекома» через сделку с акциями Tele2ТАСС 05:55
ВТБ может стать акционером "Ростелекома" в рамках сделки по продаже оператору своих акций в Tele2. Об этом журналистам сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
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ВТБ может войти в капитал «Ростелекома» в рамках сделки по консолидации Tele2
Rambler News Service05:46
Акимов заявил, что правительство готовит проект о сокращении госдоли в «Ростелекоме»
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 08:06, Ашберн
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Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой инспекции по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении Ивана Котвицкого и сотрудника завода расследуется дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц в особо крупном размере).
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Певицу Юлию Началову, которая была госпитализирована в одну из московских клиник после резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры, ввели в искусственную кому.
Обновлено вчера в 05:48
Технологии
Хакеры атаковали «Яндекс» из-за уязвимости в реестре Роскомнадзора
В ходе атаки злоумышленник, владеющий заблокированным доменом, мог связать его с IP-адресом любого другого сайта, тем самым добиваясь его блокировки, поясняет РБК.
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Немецкий автопроизводитель Opel выведет на российский рынок модели Grandland X, Zafira Life и Vivaro.
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Строить вторую ветку метро в Екатеринбурге начнут в 2020 году
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.
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Уральский банк реконструкции и развития отстал в диджитал-развитии «на десять лет», заявил глава Сбербанка России Герман Греф на мастер-классе финала конкурса «Лидеры России» в Сочи.
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ЦБ решил санировать АТБ в апреле прошлого года. На тот момент банк занимал 60-е место по величине активов среди российских банков.
Обновлено в 06:00
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Ранее СК возбудил дело против главы Украинского института нацпамяти "по факту реабилитации нацизма".
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Волна обвинений в домогательствах докатилась и до народного артиста Иосифа Кобзона, который ушел из жизни 30 августа 2018 года.
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