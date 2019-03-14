Экономика

ВТБ может войти в капитал «Ростелекома» через сделку с акциями Tele2ТАСС 05:55

ВТБ может стать акционером "Ростелекома" в рамках сделки по продаже оператору своих акций в Tele2. Об этом журналистам сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
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Акционеры Tele2 получат акции «Ростелекома»

Коммерсантъ09:07

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DP.RU05:59

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Интерфакс05:48

ВТБ может войти в капитал «Ростелекома» в рамках сделки по консолидации Tele2

Rambler News Service05:46

Костин допустил вхождение ВТБ в «Ростелеком» с акциями Tele2

РБК07:03
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