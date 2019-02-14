ВТБ купит московское «Динамо» за один рубльВести.Ru 04:47

Сделка по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба "Динамо" обойдется банку ВТБ в один рубль. Об этом ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

с чего всё началось

В ближайшее время ВТБ выкупит контрольный пакет акций московского "Динамо" за один рубль. Эту информацию подтвердил президент банка Андрей Костин.

ВТБ купит московское «Динамо» за один рубль

Политика Путин взялся за криминальных авторитетов В российском законодательстве нет термина «криминальный авторитет», а есть «лицо, занимающее руководящее положение в преступной иерархии».

Происшествия В здании российского МИД нашли труп На 19-м этаже здания МИД России в Москве обнаружено тело 68-летнего дипломата Олега Кривова.

Экономика РЖД заказали у ТМХ 3,7 тыс вагонов на 237 млрд руб Холдинг РЖД и группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) заключили долгосрочный договор на поставку до 2025 года 3,7 тысячи пассажирских вагонов на сумму 237 миллиардов рублей, передаёт корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие НАТО может расширить присутствие в Черном море Североатлантический альянс рассматривает возможность расширения своего присутствия в Черном море, этот вопрос обсуждался на неформальном завтраке в четверг с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

Общество Стало известно, как будут выглядеть новые вагоны РЖД Интерьер двухэтажных вагонов с новым купе сделан в серых, бежевых и коричневых тонах.

Политика Песков на вопрос о санкциях против России призвал готовиться к худшему Кремль считает, что возможные новые антироссийские санкции со стороны США могут привести к «очень пагубным последствиям», эти действия Вашингтона могут идти вразрез с общепризнанными правилами международной торговли, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Шоу-бизнес Актера Ланового не пустили на борт «Победы» Российский актер Василий Лановой не смог вылететь на свой концерт в Ростове-на-Дону, его отказались пустить на борт «Победы» из-за неподходящей, по стандартам компании, ручной клади.

Здоровье Роспотребнадзор изучает опыт Японии в борьбе с ожирением Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство изучает зарубежный опыт по борьбе с лишним весом, в частности, меры, принимаемые в Японии, но пока не рассматривает никаких конкретных моделей, которые можно было бы использовать в России.

Политика Аресту Арашуковых предшествовал доклад генерала Матовникова в Кремль «Матовников вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым передали эти материалы начальнику контрольного управления Кремля Дмитрию Шалькову, а тот показал их президенту», — добавил источник.

Армия и оружие Продюсер BBC признал постановочными сцены после химатаки в Сирии Сцены в госпитале сирийского города Дума после предполагаемой химической атаки были постановочными для достижения «максимального эффекта».

Экономика Российские НПЗ могут столкнуться с проблемой сбыта бензина Еще в 2011 г. государство поставило задачу перед нефтяными компаниями увеличить выпуск светлых нефтепродуктов – бензинов, дизтоплива, авиакеросина – в ожидании роста спроса на них.

Политика Преемница Меркель поддержала строительство «Северный поток — 2» Председатель немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала реализацию проекта «Северный поток — 2», назвав Россию надежным поставщиком.

Происшествия Ульяновские суворовцы могли подхватить паразитов через насвай Ульяновские суворовцы могли заразиться эхинококкозом, употребляя насвай — распространенный в Азии вид некурительного табачного продукта, в состав которого входят экскременты животных.

Политика Зеленский укрепил лидерство в президентском рейтинге на Украине Свыше четверти украинских граждан (26,9%), планирующих принять участие в голосовании на выборах президента, готовы поддержать артиста и шоумена Владимира Зеленского, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Экономика Число бедных россиян выросло почти на 4 млн человек за пять лет «В 1999 году абсолютный показатель числа россиян, находящихся за чертой бедности, составлял 41,6 млн (28,4%)», — рассказала политик на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Политика Главу контрразведки Бельгии заподозрили в шпионаже в пользу России Шпионский скандал разразился в Бельгии - главу контрразведки Клемента Ванденборре, 40 лет служившего в секретной службе, обвиняют в работе на Россию.

Спорт Куклина может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити Российская биатлонистка Лариса Куклина, скорее всего, не сможет выступить в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), которая пройдет 14 февраля, сообщил журналист в программе "Все на Матч".

Политика Варшава требует опровержения слов журналистки из США о «польском и нацистском режиме» Институт национальной памяти Польши (ИНП) требует от американского телеканала MSNBC опровержения произнесенных его сотрудницей в эфире слов о "польском и нацистском режиме".

Политика Супрун восстановили в должности главы Минздрава Украины Как сообщало ИА REGNUM, исполнять обязанности министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун запретил Окружной административный суд Киева 5 февраля 2019 г. Иск с данным требованием подал в суд депутат Игорь Мосийчук.

Происшествия Задержан еще один бывший топ-менеджер РКЦ «Прогресс» В поле зрения силовиков попал прежний первый заместитель генерального директора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константин Наумов.

Происшествия СК проверит сообщения о подмосковной школе, где кормили «просрочкой» Следователи проверяют информацию о подмосковной школе, где с потолка падали куски штукатурки, а детей кормили просроченными продуктами, говорится в сообщении ГСУСК России по региону.