Экономика

ВТБ купил оператора фискальных данных «Первый ОФД»Retailer.ru 13:52

ВТБ купил оператора фискальных данных «Первый ОФД», сообщает «Ъ». АО «Энергетические системы и коммуникации», работающее под брендом «Первый ОФД», перешло из под контроля группы ЕСН Григория Берёзкина группе ВТБ. Опрошенные изданием эксперты оценили сделку в 1–2 млрд руб.
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ВТБ подключился к кассе

По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить 1 – 2 млрд руб. О том, что ВТБ приобрел 100% компании "Энергетические системы и коммуникации" (бренд "Первый ОФД"), рассказали "Ъ" участники рынка.
Коммерсантъвчера в 18:09

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ВТБ купил одного из крупнейших операторов фискальных данных России

CNews06:45

ВТБ купил оператора фискальных данных

Rambler News Service04:38

ВТБ купил крупного оператора фискальных данных

Ведомости01:26

«Ъ»: ВТБ приобрел оператора фискальных данных «Первый ОФД»

ТАСС02:41

ВТБ купил оператора фискальных данных

Финмаркет02:37

Группа ВТБ приобрела оператора фискальных данных

Finam.Ru03:45

ВТБ подключился к кассе

Коммерсантъвчера в 18:09
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Политика

Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Происшествия

Названа причина падения автобуса с обрыва в Новороссийске

Определена причина падения экскурсионного автобуса с обрыва в Новороссийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.
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Авто

Новую Hyundai Creta вновь засняли на тестах

Компания Hyundai продолжает дорожные испытания нового поколения кроссовера Creta.
Обновлено вчера в 09:00
Хоккей

ХК «Сочи» обыграл «Авангард» и стал победителем предсезонного турнира

Хоккеисты "Сочи" одолели омский "Авангард" и выиграли предсезонный турнир Sochi Hockey Open.
Обновлено в 15:21
Политика

Атамбаев пригрозил последствиями стрелявшим спецназовцам

«Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас», — призвал он.
Обновлено в 18:06
Общество

В Махачкале появились штрафстоянки для бесхозного скота

Мэрия Махачкалы начала борьбу с устоявшемся имиджем Махачкалы как города, где беспрепятственно разгуливают коровы.
Обновлено в 14:26
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Тайваня

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло неподалеку от острова Тайвань, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 18:18
Происшествия

В пригороде Вашингтона эвакуировали редакцию USA Today

Редакция газеты USA Today в пригороде Вашингтона эвакуирована после сообщений, что в здании появился вооруженный мужчина.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Политика

Трамп назвал Федрезерв проблемой США

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система — это проблема государства.
Обновлено в 10:37
Политика

Зеленский пообещал упростить получение разрешений на поездки в Крым

В ближайшее время Верховная рада закрепит на законодательном уровне упрощение получения разрешений на посещение Крыма гражданами Украины.
Обновлено в 09:09
Наука

Ученые назвали простой способ защитить еду от чаек

Подробно можно прочитать в издании Biology Letters.По словам ведущего научного сотрудника указанного университета Мадлин Гумас (Madeleine Goumas) чайки боятся пристального и долгого взгляда людей.
Обновлено в 08:34
Космос

Rocket Lab будет ловить первые ступени ракет при помощи вертолета

Идея Rocket Lab перейти к многоразовому использованию первой ступени «Электрона» вполне понятна: в случае успеха это должно привести к большему числу запусков и меньшим затратам (компании не придется с нуля строить ракету для каждого следующего запуска).
Обновлено в 03:09
Происшествия

Польский суд арестовал задержанных в Кракове россиян, сообщили СМИ

Польский суд арестовал граждан России, задержанных в понедельник в Кракове за конфликт с местными футбольными хулиганами, сообщает радиостанция RMF FM.
Обновлено в 18:03
Политика

Артемий Лебедев уехал из России

Обновлено в 01:26
Экономика

Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО

Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
Обновлено в 13:08
Политика

Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки".
Обновлено в 10:25
Футбол

«Эвертон» арендовал футболиста «Монако» Сидибе

Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о переходе на правах аренды защитника «Монако» Джибриля Сидибе.
Обновлено в 17:50
Общество

Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав

Обновлено вчера в 07:34
Авто

Немецкие дилеры Lada перейдут на китайские авто

В шоу-румах немецкого импортера Lada Automobile GmbH наряду со складскими остатками с октября появятся китайские микроавтобусы и фургоны Joylong, внешне напоминающие Toyota Hiace и Toyota Alphard прошлых поколений соответственно.
Обновлено в 04:35
Происшествия

ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге

Обновлено в 08:00
Армия и оружие

«Петр Великий» признан самым убийственным кораблем в мире

Недавно, американское военное издание The National Interest, опубликовало список самых мощных кораблей в мире.
Обновлено в 12:22
Политика

Эксперт объяснил заявление генсека НАТО по Крыму

Ранее Столтенберг заявил, что Россия стала более напористой в своей политике и смогла вернуть Крым в свой состав.
Обновлено вчера в 04:02
Общество

Соболь стала объектом расследования об отравлении детей в Москве

В свою очередь, «Конкорд» провел собственное расследование инцидента и на основании полученных данных сделал предположение, что отравление детей в детсадах могла организовать сама Соболь в качестве элемента своей предвыборной кампании в МГД, отметили в пресс-службе.
Обновлено в 13:34
Футбол

Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии

Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» запустила музыкальные стикеры в историях

Обновлено в 11:03
Здоровье

Россиян могут заставить сообщать работодателям об опасных заболеваниях

Россиян могут заставить сообщать своим работодателям об имеющихся опасных заболеваниях, способных сказаться на трудовой деятельности человека.
Обновлено в 12:51
Общество

Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги

Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Здоровье

Более 3 тысяч процедур ЭКО провели бесплатно в Подмосковье в 2019 году

В Подмосковье с начала года провели свыше 3 тысяч процедур ЭКО.
Обновлено в 12:35
Здоровье

Малахов опроверг заявление ведущего «Би-би-си» о толстых людях

Автор книг о здоровом образе жизни, травник Геннадий Малахов в беседе с iReactor опроверг мнение ведущего «Би-би-си» Майкла Бюерка, который заявил, что Национальной службе здравоохранения не стоит тратить деньги на лечение полных людей.
Обновлено в 14:45
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