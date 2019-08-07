Экономика
ВТБ купил оператора фискальных данных «Первый ОФД»Retailer.ru 13:52
ВТБ купил оператора фискальных данных «Первый ОФД», сообщает «Ъ». АО «Энергетические системы и коммуникации», работающее под брендом «Первый ОФД», перешло из под контроля группы ЕСН Григория Берёзкина группе ВТБ. Опрошенные изданием эксперты оценили сделку в 1–2 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить 1 – 2 млрд руб. О том, что ВТБ приобрел 100% компании "Энергетические системы и коммуникации" (бренд "Первый ОФД"), рассказали "Ъ" участники рынка.Коммерсантъвчера в 18:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:06, Вашингтон
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено в 16:11
Происшествия
Названа причина падения автобуса с обрыва в Новороссийске
Определена причина падения экскурсионного автобуса с обрыва в Новороссийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.
Обновлено в 17:41
Авто
Новую Hyundai Creta вновь засняли на тестах
Компания Hyundai продолжает дорожные испытания нового поколения кроссовера Creta.
Обновлено вчера в 09:00
Хоккей
ХК «Сочи» обыграл «Авангард» и стал победителем предсезонного турнира
Хоккеисты "Сочи" одолели омский "Авангард" и выиграли предсезонный турнир Sochi Hockey Open.
Обновлено в 15:21
Политика
Атамбаев пригрозил последствиями стрелявшим спецназовцам
«Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас», — призвал он.
Обновлено в 18:06
Общество
В Махачкале появились штрафстоянки для бесхозного скота
Мэрия Махачкалы начала борьбу с устоявшемся имиджем Махачкалы как города, где беспрепятственно разгуливают коровы.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Тайваня
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло неподалеку от острова Тайвань, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 18:18
Происшествия
В пригороде Вашингтона эвакуировали редакцию USA Today
Редакция газеты USA Today в пригороде Вашингтона эвакуирована после сообщений, что в здании появился вооруженный мужчина.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Политика
Трамп назвал Федрезерв проблемой США
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система — это проблема государства.
Обновлено в 10:37
Политика
Зеленский пообещал упростить получение разрешений на поездки в Крым
В ближайшее время Верховная рада закрепит на законодательном уровне упрощение получения разрешений на посещение Крыма гражданами Украины.
Обновлено в 09:09
Наука
Ученые назвали простой способ защитить еду от чаек
Подробно можно прочитать в издании Biology Letters.По словам ведущего научного сотрудника указанного университета Мадлин Гумас (Madeleine Goumas) чайки боятся пристального и долгого взгляда людей.
Обновлено в 08:34
Космос
Rocket Lab будет ловить первые ступени ракет при помощи вертолета
Идея Rocket Lab перейти к многоразовому использованию первой ступени «Электрона» вполне понятна: в случае успеха это должно привести к большему числу запусков и меньшим затратам (компании не придется с нуля строить ракету для каждого следующего запуска).
Обновлено в 03:09
Происшествия
Польский суд арестовал задержанных в Кракове россиян, сообщили СМИ
Польский суд арестовал граждан России, задержанных в понедельник в Кракове за конфликт с местными футбольными хулиганами, сообщает радиостанция RMF FM.
Обновлено в 18:03
Политика
Артемий Лебедев уехал из России
Обновлено в 01:26
Экономика
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
Обновлено в 13:08
Политика
Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки".
Обновлено в 10:25
Футбол
«Эвертон» арендовал футболиста «Монако» Сидибе
Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о переходе на правах аренды защитника «Монако» Джибриля Сидибе.
Обновлено в 17:50
Общество
Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав
Обновлено вчера в 07:34
Авто
Немецкие дилеры Lada перейдут на китайские авто
В шоу-румах немецкого импортера Lada Automobile GmbH наряду со складскими остатками с октября появятся китайские микроавтобусы и фургоны Joylong, внешне напоминающие Toyota Hiace и Toyota Alphard прошлых поколений соответственно.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
«Петр Великий» признан самым убийственным кораблем в мире
Недавно, американское военное издание The National Interest, опубликовало список самых мощных кораблей в мире.
Обновлено в 12:22
Политика
Эксперт объяснил заявление генсека НАТО по Крыму
Ранее Столтенберг заявил, что Россия стала более напористой в своей политике и смогла вернуть Крым в свой состав.
Обновлено вчера в 04:02
Общество
Соболь стала объектом расследования об отравлении детей в Москве
В свою очередь, «Конкорд» провел собственное расследование инцидента и на основании полученных данных сделал предположение, что отравление детей в детсадах могла организовать сама Соболь в качестве элемента своей предвыборной кампании в МГД, отметили в пресс-службе.
Обновлено в 13:34
Футбол
Тиль и Ларссон присоединятся к «Спартаку» в четверг в Швейцарии
Голландский полузащитник Гус Тиль и шведский форвард Джордан Ларссон присоединятся к "Спартаку" в четверг в Швейцарии, заявил главный тренер московского футбольного клуба Олег Кононов.
Обновлено в 13:54
Здоровье
Россиян могут заставить сообщать работодателям об опасных заболеваниях
Россиян могут заставить сообщать своим работодателям об имеющихся опасных заболеваниях, способных сказаться на трудовой деятельности человека.
Обновлено в 12:51
Общество
Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги
Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Здоровье
Более 3 тысяч процедур ЭКО провели бесплатно в Подмосковье в 2019 году
В Подмосковье с начала года провели свыше 3 тысяч процедур ЭКО.
Обновлено в 12:35
Здоровье
Малахов опроверг заявление ведущего «Би-би-си» о толстых людях
Автор книг о здоровом образе жизни, травник Геннадий Малахов в беседе с iReactor опроверг мнение ведущего «Би-би-си» Майкла Бюерка, который заявил, что Национальной службе здравоохранения не стоит тратить деньги на лечение полных людей.
Обновлено в 14:45