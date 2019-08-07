По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить 1 – 2 млрд руб. О том, что ВТБ приобрел 100% компании "Энергетические системы и коммуникации" (бренд "Первый ОФД"), рассказали "Ъ" участники рынка.

с чего всё началось

ВТБ купил оператора фискальных данных «Первый ОФД», сообщает «Ъ». АО «Энергетические системы и коммуникации», работающее под брендом «Первый ОФД», перешло из под контроля группы ЕСН Григория Берёзкина группе ВТБ. Опрошенные изданием эксперты оценили сделку в 1–2 млрд руб.

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