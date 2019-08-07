Экономика

«Ъ»: ВТБ приобрел оператора фискальных данных «Первый ОФД»ТАСС 02:41

Банк ВТБ купил у группы ЕСН 100% компании "Энергетические системы и коммуникации", которая работает под брендом "Первый ОФД" и является крупным оператором фискальных данных. Об этом пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на участников сделки, а также на источники, знакомые с вопросом.
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с чего всё началось

ВТБ подключился к кассе

«Первый ОФД» передает фискальные данные в режиме, близком к реальному времени, от контрольно-кассовой техники в ФНС. Компания обслуживает порядка 400 тыс. касс и входит в тройку крупнейших операторов фискальных данных страны с долей рынка 16%.
Коммерсантъвчера в 18:09

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ВТБ купил оператора фискальных данных

Rambler News Service04:38

ВТБ купил «Первый ОФД»

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ВТБ подключился к кассе

Коммерсантъвчера в 18:09

«Ъ»: ВТБ приобрел оператора фискальных данных «Первый ОФД»

ТАСС02:41

ВТБ купил оператора фискальных данных

Финмаркет02:37

ВТБ купил крупного оператора фискальных данных

Ведомости01:26

Группа ВТБ приобрела оператора фискальных данных

Finam.Ru03:45
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