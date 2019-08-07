Экономика
ВТБ купил крупного оператора фискальных данныхВедомости 01:26
Банк ВТБ стал единственным собственником компании «Энергетические системы и коммуникации», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. «Энергетические системы и коммуникации» работает под брендом «Первый ОФД» и является одним из крупнейших операторов фискальных данных.
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Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
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Автомобиль взорвался в Магнитогорске
Автомобиль взорвался в Магнитогорске.
Обновлено в 03:29
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
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Пушков назвал отставку Хантсмана логичной
Российский сенатор Алексей Пушков 6 августа в своем Twitter прокомментировал отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено вчера в 20:55
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Хабиб Нурмагомедов: «Знаю, что могу потерять все, если проиграю Порье»
Никто не знает, что будет происходить внутри октагона 7 сентября. Нурмагомедов в смешанных единоборствах одержал 27 побед в 27 боях.
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Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Обновлено в 03:07
Происшествия
Российские туристы попали в аварию в Турции
Автобус с российскими туристами попал в аварию на горной дороге в районе турецкого курорта Аланья.
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«Малвин системс» отчитался в «СПАРК-Интерфакс» о 107%-ном росте выручки (1,7 млрд руб. по итогам года), «Сигнатек» – о 67% (740,8 млн руб.), у «Основы лаб» она выросла почти на четверть – до 996,6 млн руб.
Обновлено в 02:46
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
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Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета
Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Туристку из Перу избили и ограбили на проспекте Большевиков
Инцидент произошлел 6 августа около 20:35. Двое мужчин европейской внешности набросились на 35-летнюю туристку из Перу.
Обновлено в 01:53
Общество
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Политика
Мадуро заявил, что покушение на него совершено по приказу Болтона
Попытка покушения на Мадуро была предпринята 4 августа 2018 года.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Обновлено в 01:35
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что глобальное сообщество нуждается в построении нового миропорядка для выхода из кризиса.
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Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:22
Армия и оружие
В Курске появится Парк «Патриот»
Обновлено вчера в 05:52
Футбол
Киевское «Динамо» минимально уступило «Брюгге»
Киевское "Динамо" неудачно сыграло в первом квалификационном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с "Брюгге".
Обновлено вчера в 16:22
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено вчера в 05:39
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Зеленский проводит совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе, сообщает УНИАН.
Обновлено в 02:52
Политика
Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
ВС США провели странные учения в «Южной Торбии»
Страну, в которой свою «гуманитарную операцию» американские военные в рамках учений проводили, назвали Южная Торбия.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Футбол
Два матча пятого тура РПЛ пройдут с использованием VAR
Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении арбитров на матчи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 02:02