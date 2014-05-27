Экономика
ВТБ купил контрольный пакет «Медиалогии»Коммерсантъ 03:39
ВТБ приобрел 63% акций компании «Медиалогия», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Параметры сделки не раскрываются. До этого основным акционером компании была группа IBS, которая принадлежит Анатолию Карачинскому (75%) и Сергею Мацоцкому (25%).
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Происшествия
В Петербурге горит типографский комплекс
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Авто
Geely раскрыла купеобразную новинку с начинкой от Volvo
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Транспорт
«Победа» заявила о прекращении международных рейсов из Пулково
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Обновлено в 08:10
Гаджеты
Motorola возродит культовую раскладушку RAZR
Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
В Великобритании арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»
В Великобритании арестовали сухогруз «Кузьма Минин» Мурманского морского пароходства.
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Пожар в гаражах на северо-востоке Москвы потушен
Ранее пресс-служба столичного МЧС сообщала о пожаре по адресу: Полярный проезд, дом 41, строение 6 в одноэтажных металлических гаражах.
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Политика
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев
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Авто
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После премьеры концептуального «заряженного» хэтчбека Volkswagen Golf GTI TCR, которая состоялась в середине прошлого года на автомобильном фестивале Worthersee в Австрии, новинка, наконец, вышла в серию.
Обновлено в 02:17
Политика
Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине
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Обновлено вчера в 12:07
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Обновлено в 09:07
Авто
Toyota Land Cruiser Prado получил спецверсию для России
Стоимость специальной версии Toyota Land Cruiser Prado Style составляет 3 751 000 рублей, что на 183 000 рублей дороже, чем внедорожник в комплектации «Элеганс».
Обновлено в 08:39
Происшествия
Убийцам фигуриста Дениса Тена дали по 18 лет колонии
Обновлено в 06:40
Наука
Ученые предупредили об опасности кассовых чеков для здоровья
Ученые обнаружили в составе термобумаги для печати кассовых чеков химическое вещество бисфенол А, связанное с расстройствами эндокринной системы.
Обновлено в 08:02
Авто
С начала года 26 компаний подняли в России цены на автомобили
Обновлено в 05:39
Происшествия
Учительница из Тольятти объяснила, почему ударила девочку на уроке
Обновлено в 06:39
Происшествия
Задержан гендиректор производителя водок «Пять озер» и «Хаски»
В Москве задержали генерального директора одного из самых крупных производителей водки в России — «Алкогольной сибирской группы» (АСГ) — Игоря Савельева.
Обновлено вчера в 10:15
Транспорт
Собянин открыл разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл движение по разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе на улицу Академика Курчатова.
Обновлено в 06:45
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Интернет
Житель России не смог нагреть воду в бойлере из-за блокировки Telegram
У Дмитрия Змеева дома установлен бойлер с управлением температуры воды со смартфона, но воспользоваться новой современной технологией он не смог.
Обновлено вчера в 12:48
Транспорт
Блогеры перекрыли движение на Новом Арбате ради съемок клипа
Блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Нового Арбата ради съемок клипа, чем привлекли к себе внимание столичных инспекторов.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Сбивший спортсменку на переходе краснодарский судья подал в отставку
Обновлено в 06:01
Происшествия
Уральский мэр сбил ребенка и был признан невиновным
Мэр Верхотурья (Свердловская область) Алексей Лиханов признан невиновным после того, как сбил 12-летнего ребенка и скрылся с места ДТП, передает Ura.ru.
Обновлено в 08:23
Экономика
Екатерина Трофимова покинула пост гендиректора АКРА
Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова покинула пост, говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 06:34
Общество
Депутат из Читы предложила отключать по ночам свет у малоимущих
Депутат гордумы Екатерина Борисова на заседании комитета по ЖКХ предложила выключать на ночь свет в домах, где жильцы, имея печки, незаконно используют электричество, пишет "Чита.ру".
Обновлено в 07:38
Общество
Mastercard взяла под контроль платные подписки
Mastercard запретит продавцам пробных подписок автоматически продлевать их без официального согласия клиента.
Обновлено в 08:44
Наука
Ученые рассказали, как улучшить память и работу мозга
Группа американских исследователей установила, что физическая активность, в том числе прогулки или домашние дела, помогают улучшать память и иные когнитивные функции головного мозга.
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Кино
Скончался последний фронтовой кинооператор Борис Соколов
В Москве ушел из жизни последний фронтовой кинооператор Борис Соколов.
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Кино
Disney снимет «Горбуна из Нотр-Дама»
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Политика
Власти Хакасии прокомментировали увольнение замминистра финансов
По их данным, в конце 2018 года заместителям главы Хакасии и министрам, после избрания нового главы региона проработавшим, по сути, не более двух месяцев, были выписаны огромные премии - в размере 200-400 процентов оклада.
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