Экономика
ВТБ купил Новороссийский зерновой терминал за 35 млрд рублейНовая Кубань 09:01
Банк ВТБ закрыл сделку по покупке «Новороссийского зернового терминала» у ПАО «НМТП», сообщает пресс-служба морского порта. По данным СМИ, сумма сделки составила 35,5 млрд рублей. Она была реализована в рамках концепции по созданию в России единого экспортного зернового оператора.
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ВТБ выкупил Новороссийский зерновой терминал у НМТП за 35,5 млрд рублей
Наша газета (Новороссийск)08:30
НМТП закрыл сделку по продаже ВТБ Новороссийского зернового терминала за 35,5 млрд рублей
Коммерсантъ Краснодарвчера в 12:35
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