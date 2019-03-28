Экономика

ВТБ инвертирует $180 миллионов в разработку золотодобычи в КиргизииКомсомольская правда 06:25

В четверг, 28 марта, ВТБ подпишет соглашение с «Альянс Алтын» о финансировании разработки золоторудного месторождения в Киргизии в размере $180 млн, общий объем инвестиций в рамках проекта составит около $600 млн. Об этом сообщил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.
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ВТБ инвертирует $180 миллионов в разработку золотодобычи в Киргизии

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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук, директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.
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