Экономика
ВТБ инвертирует $180 миллионов в разработку золотодобычи в КиргизииКомсомольская правда 06:25
В четверг, 28 марта, ВТБ подпишет соглашение с «Альянс Алтын» о финансировании разработки золоторудного месторождения в Киргизии в размере $180 млн, общий объем инвестиций в рамках проекта составит около $600 млн. Об этом сообщил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.
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ВТБ инвестирует $180 млн в разработку золоторудного месторождения в Киргизии
Rambler News Service03:50
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