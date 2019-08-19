Экономика
ВТБ и группа «М.Видео-Эльдорадо» подключили оплату по QR-кодамКоммерсантъ 09:09
Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ начинают тестирование оплаты в рамках системы быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении группы. Тестирование будет проходить в одном магазине «М.Видео» и одном «Эльдорадо» в Москве.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Футбол
Журналист Романо: Рибери провел переговоры с «Фиорентиной»
Журналист Sky Sport Фабрицио Романо заявил, что полузащитник Франк Рибери встретился с представителями «Фиорентины».
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Павел Прилучный «бесит» Агату Муцениеце в отпуске
Под последним селфи с Прилучным в своем «Инстаграм» актриса лаконично написала, что Павел ее бесит, отказываясь делать совместные селфи.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Политика
Путин прибыл во Францию, где встретится с Макроном
Обновлено в 10:43
Экономика
Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процента
В России увеличились реальные зарплаты - на 3,5 процента в июле (в годовом выражении). Об это сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Путин обеспокоен переброской террористов из Сирии в другие регионы
Президент России Владимир Путин в преддверии переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что из демилитаризованной зоны в Сирии наблюдаются вылазки террористов и их переброска в другие регионы мира.
Обновлено в 11:53
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Киберспорт
Консольные игроки в PUBG смогут играть друг с другом
Игроки смогут протестировать кроссплей в конце сентября.
Обновлено в 11:41
Политика
Швейцарские ВВС сопроводили самолет делегации Путина
Швейцарские истребители подлетели к направлявшемуся во Францию самолету, на борту которого находились журналисты кремлевского пула и российская делегация, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено в 06:19
Теннис
Теннис. Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Россиянин Даниил Медведев одержал победу на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати.
Обновлено в 00:31
Авто
Китайский кроссовер Brilliance V3 доехал до России
Российские дилеры китайской марки Brilliance открыли продажи компактного кроссовер V3.
Обновлено в 04:10
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Барселоне ограбили посла Афганистана
В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.
Обновлено в 06:43
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Обновлено в 01:36
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Футбол
«Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА
Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на столичное дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:00
Театры
Сергея Пускепалиса представили труппе Волковского театра
Новый художественный руководитель Волковского театра представлен театральной труппе.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Мэр Екатеринбурга наградил экипаж аварийно севшего А321
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вручил почетные грамоты, а также модель атомохода "Екатеринбург" членам экипажа аварийно севшего в Подмосковье самолета А321, сообщает мэрия.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Россиянин Мефедов покинул СИЗО Николаева
Обновлено в 09:33
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Саранске пьяный мужчина хотел выбросить из окна 5-месячного ребенка
В Саранске пьяный мужчина грозился выбросить из окна 5-месячного ребенка.
Обновлено в 09:32
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильников
Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
Обновлено в 02:24
Экономика
ЦБ счел антиконституционным право лиц под санкциями судиться в России
Банк России считает несовместимым с Конституцией потенциальное разрешение российским гражданам и компаниям, находящимся под западными санкциями, судиться с иностранными контрагентами исключительно в России.
Обновлено в 11:40
Политика
В Минпромторге считают запрет на экспорт леса в Китай нецелесообразным
Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на прошлой неделе заявил, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов в РФ.
Обновлено в 06:52