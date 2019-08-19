Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ начинают тестирование оплаты в рамках системы быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении группы. Тестирование будет проходить в одном магазине «М.Видео» и одном «Эльдорадо» в Москве.

ВТБ и группа «М.Видео-Эльдорадо» подключили оплату по QR-кодам

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