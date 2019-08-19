Экономика

ВТБ и группа «М.Видео-Эльдорадо» подключили оплату по QR-кодамКоммерсантъ 09:09

Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ начинают тестирование оплаты в рамках системы быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении группы. Тестирование будет проходить в одном магазине «М.Видео» и одном «Эльдорадо» в Москве.
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Группа «М.Видео–Эльдорадо» запустила оплату товаров по QR-кодам

Retailer.ru10:33

ВТБ с «М.Видео-Эльдорадо» запускают тестирование оплаты по QR-кодам

DP.RU10:31

«М.Видео-Эльдорадо» и ВТБ начинают принимать оплату по QR-кодам

Finam.Ru08:11

ВТБ и «М.видео-Эльдорадо» начнут принимать оплату по QR-кодам

Ведомости08:57

В «М.Видео» и «Эльдорадо» начнут принимать оплату по QR-кодам

Rambler News Service08:25

«М.Видео-Эльдорадо» и ВТБ начинают принимать оплату по QR-кодам

CNews08:12

ВТБ и группа «М.Видео-Эльдорадо» подключили оплату по QR-кодам

Коммерсантъ09:09
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
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Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
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Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
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Консольные игроки в PUBG смогут играть друг с другом

Игроки смогут протестировать кроссплей в конце сентября.
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В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

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Обновлено в 09:41
Армия и оружие

Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском

Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
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Теннис. Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»

Россиянин Даниил Медведев одержал победу на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати.
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Китайский кроссовер Brilliance V3 доехал до России

Российские дилеры китайской марки Brilliance открыли продажи компактного кроссовер V3.
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Обновлено в 07:16
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В Барселоне ограбили посла Афганистана

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В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких

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Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на столичное дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Новый художественный руководитель Волковского театра представлен театральной труппе.
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В Нижегородской области ищут пропавшую в лесу пятилетнюю девочку

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По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
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В Саранске пьяный мужчина грозился выбросить из окна 5-месячного ребенка.
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Общество

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Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
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Экономика

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Банк России считает несовместимым с Конституцией потенциальное разрешение российским гражданам и компаниям, находящимся под западными санкциями, судиться с иностранными контрагентами исключительно в России.
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В Минпромторге считают запрет на экспорт леса в Китай нецелесообразным

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