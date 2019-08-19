Экономика
ВТБ и группа «М.Видео-Эльдорадо» подключили оплату по QR-кодамКоммерсантъ 09:09
Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ начинают тестирование оплаты в рамках системы быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении группы. Тестирование будет проходить в одном магазине «М.Видео» и одном «Эльдорадо» в Москве.
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Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Политика
Владимир Путин прибыл во Францию
Президент России Владимир Путин начал однодневный визит во Францию.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Из США в Южную Корею доставят еще четыре истребителя F-35A
Еще четыре истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A будут доставлены в Южную Корею из США.
Обновлено в 04:18
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Технологии
Н.Давыдов и М.Тавер вложили в ГРР-стартап $2,5 млн
Фонд Николая Давыдова и Михаила Тавера Gagarin Capital и Y Combinator инвестировали 2,5 млн долларов в геологоразведочный стартап Earth AI, сообщает портал Rusbase со ссылкой на представителя Gagarin Capital.
Обновлено в 10:58
Политика
Axios: Трамп хочет начать морскую блокаду Венесуэлы
По данным издания, Трамп предлагал разместить корабли вдоль побережья Боливарианской республики и, таким образом, создать морскую блокаду Венесуэлы.
Обновлено вчера в 23:44
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Общество
Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках
Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей.
Обновлено в 10:45
Кино
Кевин Смит снимет аниме-сериал про Хи-Мэна для Netflix
Обновлено в 05:49
Экономика
Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процента
В России увеличились реальные зарплаты - на 3,5 процента в июле (в годовом выражении). Об это сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Россиянку передумали судить за покупку лекарства тяжелобольному сыну
Транспортная прокуратура добилась отмены уголовного дела против россиянки, которая купила в интернете иностранный психотропный препарат «Фризиум» для своего сына с эпилепсией.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Появилось видео момента смертельного ДТП с автобусом в Перми
Камера наблюдения сняла на видео момент столкновения рейсового автобуса с бетонной стеной. Авария произошла в минувшую субботу, 17 августа.
Обновлено в 05:44
Политика
В Польше возмутились суммой репараций от Германии
Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных от Германии репараций после окончания Второй мировой войны «минимальной».
Обновлено в 06:43
Авто
Спортивный Subaru BRZ 2020 выпустят тиражом 300 экземпляров
Спортивную линейку с индексом tS ограничат тиражом 300 единиц, ее особенностями станут иной экстерьер, перенастроенное рулевое управление и безальтернативная МКПП.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Следствие сняло с режиссера Васильева подозрение в участии в массовых беспорядках
Следствие сняло с режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева подозрения в участии в массовых беспорядках 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Зинурова.
Обновлено в 10:32
Общество
Вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей
Новые правила провоза цветов, фруктов и овощей через границу в багаже и ручной клади начинают действовать в России.
Обновлено в 01:16
Гаджеты
Xiaomi, Oppo и Vivo намерены создать аналог AirDrop
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие
Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.
Обновлено в 10:23
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Космос
Доставленный с Луны миссией «Аполлон-14» камень признали земным
Ученый-планетолог из Университета Кертина (Австралия) профессор Александр Немчин внимательно изучил в своей лаборатории образец лунного грунта и установил, что этот камень попал на Луну с Земли примерно четыре миллиарда лет назад.
Обновлено в 09:21
Футбол
ФИФА объявила претендентов на звание автора лучшего гола
Пресс-служба ФИФА объявила имена десяти претендентов на приз имени Ференца Пушкаша, который вручается за самый красивый гол сезона.
Обновлено в 10:42
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами
Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.
Обновлено 17 августа в 03:52
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24
Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В реку на Ставрополье упали двое детей
Обновлено в 09:20