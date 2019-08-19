Экономика

ВТБ и группа «М.Видео-Эльдорадо» подключили оплату по QR-кодамКоммерсантъ 09:09

Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ начинают тестирование оплаты в рамках системы быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении группы. Тестирование будет проходить в одном магазине «М.Видео» и одном «Эльдорадо» в Москве.
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Группа «М.Видео–Эльдорадо» запустила оплату товаров по QR-кодам

Retailer.ru10:33

ВТБ с «М.Видео-Эльдорадо» запускают тестирование оплаты по QR-кодам

DP.RU10:31

ВТБ и «М.видео-Эльдорадо» начнут принимать оплату по QR-кодам

Ведомости08:57

ВТБ и группа «М.Видео-Эльдорадо» подключили оплату по QR-кодам

Коммерсантъ09:09

В «М.Видео» и «Эльдорадо» начнут принимать оплату по QR-кодам

Rambler News Service08:25

«М.Видео-Эльдорадо» и ВТБ начинают принимать оплату по QR-кодам

CNews08:12

«М.Видео-Эльдорадо» и ВТБ начинают принимать оплату по QR-кодам

Finam.Ru08:11
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
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