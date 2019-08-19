Экономика
ВТБ и группа «М.Видео-Эльдорадо» подключили оплату по QR-кодамКоммерсантъ 09:09
Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ начинают тестирование оплаты в рамках системы быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении группы. Тестирование будет проходить в одном магазине «М.Видео» и одном «Эльдорадо» в Москве.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:53, Ашберн
Политика
В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху
Обновлено в 11:56
Политика
Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата»
Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая рассказала поклонникам об увлечениях сына Петра
Как отметил 16-летний Петр, родители сразу «начинают дружить против него и находят, к чему можно привязаться».
Обновлено в 11:34
Происшествия
В Севастополе мусоровоз протаранил 15 машин
Возникшая по ходу движения техническая неисправность КАМАЗа привела к аварии, в которой пострадали около 15 автомобилей.
Обновлено в 12:00
Политика
Путин заявил об отсутствии угрозы из-за взрыва в Северодвинске
Президент России Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет.
Обновлено в 12:14
Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Владимир Путин, говоря об акциях протестах в России, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны.
Обновлено в 12:23
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Футбол
Болельщики ЦСКА посвятили баннер погибшему фанату «Спартака» Бахыту
Болельщики ЦСКА перед дерби со Спартаком в рамках шестого тура российской премьер-лиги почтили память трагически погибшему фанату Спартака Алексея Васюка по прозвищу Бахыт, сообщает Чемпионат.
Обновлено в 13:19
Политика
Вице-президент Венесуэлы посетит Москву 21 августа
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес посетит Москву с официальным визитом в среду, где встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю свою семью
Трагедия произошла в деревне Патрикеево Ульяновской области 18 августа: в жилом доме были обнаружены тела пяти человек - трех взрослых (мужчины 66 лет, женщин 42 и 69 лет) и двух четырехлетних детей, а недалеко от места событий нашли труп 16-летнего подростка.
Обновлено в 06:24
Политика
Трамп обвинил Google в манипуляции выборами в пользу Клинтон
Президент США Дональд Трамп обвинил компанию Google в том, что она манипулировала выборами 2016 года, прибавив миллионы голосов его сопернице Хиллари Клинтон.
Обновлено в 12:59
Авто
В Aurus опровергли информацию о сниженных ценах на седан Senat
Марка Aurus опровергла информацию о том, что цены на роскошный седан Senat S600 будут начинаться от 8 млн рублей.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка
Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Авто
Китайский кроссовер Brilliance V3 доехал до России
Российские дилеры китайской марки Brilliance открыли продажи компактного кроссовер V3.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено вчера в 04:00
Экономика
Дональд Трамп в Twitter требует от ФРС снизить учетную ставку и начать количественное смягчение
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обратился к ФРС США, потребовав снизить учетную ставку на 1% и начать программу по выкупу активов с рынка (программа количественного смягчения).
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 12:49
Футбол
«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на дерби
Нападающий Федор Чалов выйдет в стартовом составе московского ЦСКА на матч шестого тура чемпионата России по футболу против столичного "Спартака", сообщается в официальном микроблоге армейцев в Twitter.
Обновлено в 11:53
Гаджеты
Xiaomi, Oppo и Vivo намерены создать аналог AirDrop
Обновлено в 10:46
Здоровье
В Волгограде обсудят задачи по развитию онкологической службы региона
Предложения Волгоградской области включены в нацпроект «Здравоохранение» — губернатор заручился поддержкой Президента РФ в решении ключевых задач модернизации региональной системы медицинской помощи.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Известный по делу о трагедии 2 мая в Одессе россиянин Мефедов отпущен под залог
Обновлено в 11:07
Политика
Главред NYT призвал сотрудников «забыть о связи Трампа с Россией»
Из просочившейся в сеть расшифровки обращения главного редактора The New York Times к сотрудникам стало известно, что он призывает их сместить акценты с освещения предполагаемого сговора Трампа с Россией на вопросы расизма.
Обновлено в 11:59
Гаджеты
29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV
Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Экономика
Власти отложили строительство моста через Волгу в Шигонском районе
Самарская область не подписала контракт с компанией «Обход Тольятти», которая остается единственным претендентом на заключение концессионного соглашения по строительству моста через Волгу в Шигонском районе.
Обновлено в 11:11
Политика
Мосгорсуд отказался восстанавливать Юлию Галямину кандидатом на выборах в Мосгордуму
Сама Галямина пишет у себя в Твиттере, что решение суда очевидно политическое. Она подает апелляцию в Верховный суд.
Обновлено в 09:33
Игры
Первое дополнение для «Метро: Исход» получило дату выхода
Студия 4A Games представила трейлер первого сюжетного дополнения «Два полковника» для постапокалиптического шутера «Метро: Исход».
Обновлено в 12:19