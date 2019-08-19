Экономика

ВТБ и группа «М.Видео-Эльдорадо» подключили оплату по QR-кодамКоммерсантъ 09:09

Группа «М.Видео-Эльдорадо» и банк ВТБ начинают тестирование оплаты в рамках системы быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении группы. Тестирование будет проходить в одном магазине «М.Видео» и одном «Эльдорадо» в Москве.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Группа «М.Видео–Эльдорадо» запустила оплату товаров по QR-кодам

Retailer.ru10:33

«М.Видео-Эльдорадо» и ВТБ начинают принимать оплату по QR-кодам

CNews08:12

ВТБ и группа «М.Видео-Эльдорадо» подключили оплату по QR-кодам

Коммерсантъ09:09

ВТБ и «М.видео-Эльдорадо» начнут принимать оплату по QR-кодам

Ведомости08:57

В «М.Видео» и «Эльдорадо» начнут принимать оплату по QR-кодам

Rambler News Service08:25

ВТБ с «М.Видео-Эльдорадо» запускают тестирование оплаты по QR-кодам

DP.RU10:31

«М.Видео-Эльдорадо» и ВТБ начинают принимать оплату по QR-кодам

Finam.Ru08:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
Политика

Макрон заявил о содействии Франции возвращению РФ в Совет Европы

Как отметил Макрон, Россия является европейской страной и поэтому Франция боролась за то, чтобы отстоять место России в Совете Европы.
Обновлено в 14:18
Общество

Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности

Обновлено в 06:11
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Общество

Директора школ захотели сами решать вопрос с сотовыми у учащихся

Опрошенные РБК директора столичных школ прокомментировали предложение профильного министерства о том, чтобы ограничить использование в учебных заведениях мобильных телефонов.
Обновлено в 13:24
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби

Обновлено в 15:00
Гаджеты

29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV

Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено в 11:36
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

Обновлено в 12:49
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом

Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Спорт

11-кратная чемпионка мира сдала положительный допинг-тест

Обновлено в 13:39
Здоровье

В России увеличилось количество больных гастритом

За последние пять лет в России на 7% выросло количество людей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).
Обновлено в 04:06
Политика

Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон на выборах

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил компанию Google в манипуляциях на выборах.
Обновлено в 14:56
Происшествия

В Москве задержали вооруженных мужчин в париках и медицинских масках

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух вооруженных мужчин в париках и медицинских масках, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Транспорт

В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань

Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие

Польша оценила идею передислокации войск США из Германии

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович высказался об идее передислокации американских войск из Германии на территорию Польши.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие

Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб

МИД Сирии заявил, что турецкие бронетранспортеры нарушили границу и вошли в Саракиб.
Обновлено в 03:59
Наука

Почему кошки мурлыкают

Обновлено в 11:18
Политика

Кадыров назвал поставленное его отцом условие о будущем Чечни

Обновлено вчера в 17:21
Кино

«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае

Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено в 11:10
Игры

Sony купила разработчиков «Человека-паука»

Обновлено в 15:12
Технологии

«ВКонтакте» представила нового операционного директора

Социальная сеть «ВКонтакте» представила своего нового операционного директора.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках

Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:09
Футбол

Гончаренко заявил, что ЦСКА играл лучше «Спартака»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» заявил, что его подопечные играли лучше.
Обновлено в 15:20
Политика

Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина

Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» с главой РФ Владимиром Путиным на борту, летевшем из Москвы в Марсель.
Обновлено в 12:38
Экономика

Выявлены регионы России с самым доступным бензином

Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Политика

Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 09:14
Происшествия

В Ленобласти КамАЗ врезался в пассажирский автобус

В городе Сертолово Ленинградской области произошло ДТП с с пассажирским автобусом и КамАЗом.
Обновлено в 13:44
Экономика

России дали «год-полтора» до кризиса

Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное